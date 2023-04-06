Dropshipping de láminas con Wix y creativehub

Sigue estos 7 pasos para vender tus láminas por dropshipping con creativehub y Wix.

Paso 1: crea tu cuenta de creativehub

Crea una cuenta gratuita de creativehub aquí. O inicia sesión en tu cuenta de creativehub si ya tienes una.

Al iniciar sesión en tu cuenta de creativehub llegarás a una página de opciones Selecciona la tarjeta «Sell art online» (vender arte online) y sigue el breve tutorial para configurar tus productos

Paso 3: crea tu web en Wix

Entra en Wix, elige tu plan de suscripción y crea tu web. Ten en cuenta que necesitas «Wix Stores» para poder vender online. Puedes diseñar tu web con ayuda de plantillas o diseñarla desde cero.

Paso 4: instala la app de creativehub en Wix

En creativehub, abre el menú desplegable situado bajo tu nombre Haz clic en «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) Haz clic en «Integrations» (integraciones) en las opciones de la izquierda Haz clic en «Connect» (conectar) junto a la integración de Wix Sigue los pasos de conexión para vincular tus cuentas

Paso 5: importa los productos de tu cuenta de creativehub a tu web de Wix

Una vez configurados todos tus productos en creativehub (paso 2), los encontrarás listados en la sección «Product list» (lista de productos) de tu cuenta de creativehub. Así puedes acceder a ella:

Haz clic en tu nombre o icono de perfil, arriba a la derecha Selecciona «Art store settings» en el desplegable Elige «Product list» en las opciones del menú de la izquierda

Haz clic en «Import all» (importar todo) si quieres importar todos tus productos a Wix. También puedes importar los productos uno a uno. En la ventana emergente, selecciona los datos de producto que quieres que importemos a tu web junto con el producto. Encontrarás más información sobre estas opciones de importación aquí. Cuando termine el proceso de importación, verás la fecha de importación en la columna «last imported» (última importación) Encontrarás los productos importados en tu cuenta de Wix en «Productos de la tienda» > «Productos» Para poner tu producto a la venta en tu web, selecciónalo con la casilla y cambia su visibilidad a «Visible».



Paso 6: añade una tarjeta de pago para activar la gestión de pedidos

Cuando vendes un producto de impresión en tu web de Wix, tu cliente completa la transacción en tu web y te paga el producto íntegramente. El método de pago de esta transacción se configura en los ajustes de tu cuenta de Wix.

Tras recibir el pedido, te cobramos mediante una transacción independiente los costes de gestión del pedido (producción y envío). Puedes leer más sobre los costes de envío en este artículo.

Necesitas añadir una tarjeta de pago en tu cuenta de creativehub para que podamos cobrar los costes de gestión. Sigue estos pasos:

Haz clic en tu icono de perfil, arriba a la derecha de la página Selecciona «Art store settings» en el desplegable Haz clic en «Payment settings» (ajustes de pago) en el menú de la izquierda Ve a los datos de pago al final de la página y añade tu tarjeta

Paso 7: atrae tráfico a tu web

¡Ya tienes lista tu nueva tienda de arte online!

Cuando se vende una lámina desde tu web, nosotros nos ocupamos de todo el proceso de gestión del pedido y lo enviamos directamente a tu cliente en un plazo de 2 a 5 días laborables.

Ahora toca empezar a pensar en cómo atraer tráfico a tu web.