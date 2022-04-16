He vendido una lámina pero el pedido no aparece en creativehub

Cuando haces una venta en tu tienda, importamos los datos y creamos un pedido de gestión en tu cuenta de creativehub al día siguiente.

Para comprobar que hemos recibido una venta, espera un día, inicia sesión en tu cuenta de creativehub y ve a «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) > «Store fulfilment» (gestión de pedidos de la tienda)

Si ya ha pasado un día y no ves el pedido de gestión, comprueba lo siguiente:

Comprueba que tu cuenta de creativehub sigue conectada a tu web. Una causa habitual de que los pedidos no se importen es que el usuario ha desconectado su cuenta de creativehub sin darse cuenta Comprueba que los SKU de los productos de tu tienda coinciden con los SKU de los productos en creativehub. Más información aquí ¿El pedido se hizo a través de tu web pública, la que ven tus clientes? Los pedidos creados manualmente desde el panel de administración de tu tienda o mediante apps de terceros no nos llegan ¿El pedido se marcó como pagado «en efectivo» o en persona a través de un sistema de punto de venta (TPV)? Estos pedidos no nos llegan ¿El pedido se compró con una opción de entrega tipo «recogida en persona» o «recogida en tienda»? Estos pedidos no nos llegan, porque necesitamos la dirección de envío del cliente final para gestionar el pedido Si usas Wix, asegúrate de que tus productos no están agrupados en «Colecciones». Los productos deben estar únicamente en la colección «Todos los productos». Una vez que los retires del resto de colecciones, gestionaremos los pedidos.

7. Si usas Shopify, comprueba que no has «archivado» el pedido, ya que eso impide que lo traigamos a nuestro sistema de producción. Si lo has hecho, simplemente vuelve a cambiar el estado a «abierto». Más información aquí.



8. Si usas Shopify, comprueba que no has cambiado la ubicación de preparación de pedidos de «Creativehub Fulfilment» a una de las tuyas.

9. Si usas Shopify, ¿se vendió el artículo a través de tu integración con Facebook Shop? Si el estado del pago no es «Pagado», no gestionaremos el pedido automáticamente. Lo verás marcado así en tus pedidos de Shopify, como en la captura de abajo. Simplemente cambia el estado del pedido a «Preparado» y procesaremos el pedido:

Si has seguido correctamente el proceso de configuración de productos, tu tienda está conectada a tu cuenta de creativehub y el pedido sigue sin aparecer en tu cuenta, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.