De las 6 plataformas web con las que creativehub se integra para gestionar ventas de arte, Shopify ofrece las mejores soluciones de comercio electrónico para los vendedores en cuanto a conversión y facilidad de venta.

Funciones de Shopify

Estas son algunas de las funciones y ventajas que hacen de Shopify la mejor plataforma de comercio electrónico:

El proceso de pago es más ágil y goza de gran confianza, lo que se traduce en tasas de conversión más altas. Con el sistema de pago de Shopify, «Shopify Pay», si un cliente ya ha comprado en cualquier otra tienda de Shopify, sus datos quedan guardados para pagar con un solo clic, lo que mejora de nuevo la conversión. El proceso de pago incluye correos automáticos de carrito abandonado. Guardan el carrito del cliente y le ofrecen completar la compra con un clic más adelante. Es la única integración que nos permite enviar automáticamente los números de seguimiento a tu pedido y marcarlo como «preparado», así que gestionar tus pedidos te da aún menos trabajo. Puedes recopilar correos para marketing con la política de RGPD ya integrada. Se crean «Clientes», lo que permite seguir las compras repetidas y el comportamiento de compra. Shopify ofrece de forma nativa varios canales de venta, como las redes sociales. Puedes asignar productos a cada canal. Las opciones de envío son mucho más fáciles de gestionar: puedes definir tarifas de envío según la ubicación, precios de envío distintos para distintos productos y usar los perfiles de envío de creativehub. Las integraciones con otras plataformas son mucho mejores, como la integración con Instagram o TikTok Shop, y la venta social sin fricciones es muy importante para el futuro. Hay 6000 apps en su tienda de aplicaciones. Muchas ayudan con el upselling y el remarketing. Hay apps de gestión de inventario estupendas que permiten que las ediciones vinculadas importadas desde creativehub compartan la misma cantidad de stock en tu tienda de Shopify. Shopify Markets permite geolocalizar a los clientes. Esto significa poder adaptar la moneda y el idioma. Los precios de cada moneda pueden fijarse para que los tipos de cambio no afecten al precio mostrado. Esta función también te permite elegir desde dónde pueden comprar los clientes, incluso a nivel de producto. Las analíticas integradas de Shopify ofrecen información detallada sobre el comportamiento de los clientes y las tendencias de producto, que puede orientar tus futuras ventas de láminas y tu marketing. Es la plataforma más fácil de usar en cuanto a funcionalidades de web y tienda, tanto para el vendedor como para el cliente. Publicar productos es gratis, sin cargos ocultos. Pagas la suscripción y la comisión por transacción de los pagos con tarjeta.

Cifras clave

Shopify es la plataforma líder y la mejor financiada, lo que significa más recursos para mejorar sus funcionalidades. Estas son algunas cifras clave de Shopify:

Atención al cliente excelente y rápida

El 80 % de nuestros mayores vendedores usa Shopify

Algunas de las marcas más importantes del mundo usan Shopify

Segunda plataforma más grande después de Amazon

14 millones de dólares en transacciones cada hora

4 millones de comerciantes en Shopify

Un nuevo vendedor de Shopify consigue ventas cada 14 segundos

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