¿Puedo cambiar el nombre de los archivos en creativehub?

Sí, puedes cambiar el nombre de tus archivos en creativehub. Así se hace:

Selecciona el archivo al que quieres cambiar el nombre Haz clic en «Edit» (editar) en las opciones de la derecha Cambia el nombre del archivo Haz clic en «Done» (hecho)

Nota: si tu producto de creativehub ya se ha importado a tu web, cualquier cambio en el nombre del archivo en creativehub no se reflejará automáticamente en la web.

Tendrás que reimportar el producto a tu web sin sobrescribir la información personalizada que tengas en ella. También puedes actualizar el nombre del archivo directamente en tu web.