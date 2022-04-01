¿Puedo cambiar el nombre de los archivos en creativehub?

Sí, puedes cambiar el nombre de tus archivos en creativehub. Así se hace:
- Selecciona el archivo al que quieres cambiar el nombre
- Haz clic en «Edit» (editar) en las opciones de la derecha
- Cambia el nombre del archivo
- Haz clic en «Done» (hecho)
Nota: si tu producto de creativehub ya se ha importado a tu web, cualquier cambio en el nombre del archivo en creativehub no se reflejará automáticamente en la web.
Tendrás que reimportar el producto a tu web sin sobrescribir la información personalizada que tengas en ella. También puedes actualizar el nombre del archivo directamente en tu web.