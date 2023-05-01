¿Qué tamaños de marcos prefabricados hay para dropshipping?

En la siguiente tabla se muestran los tamaños disponibles para el dropshipping de láminas:
|Proporción
|Tamaño A
|cm (ancho)
|cm (alto)
|pulgadas (ancho)
|pulgadas (alto)
|1:1,41
|A4
|21
|29,7
|11,7
|8,3
|4:5
|–
|28
|35
|11,0
|13,8
|1:1,41
|A3
|29,7
|42
|16,5
|11,7
|1:1
|–
|30
|30
|11,8
|11,8
|3:4
|–
|30
|40
|11,8
|15,8
|2:3
|–
|30
|45
|11,8
|17,7
|1:1
|–
|40
|40
|15,8
|15,8
|4:5
|–
|40
|50
|15,8
|19,7
|2:3
|–
|40
|60
|15,8
|23,6
|1:1,41
|A2
|42
|59
|23,4
|16,5
|1:1
|–
|50
|50
|19,7
|19,7
|1:1,41
|A1
|59
|84
|33,1
|23,4
|3:4
|–
|60
|80
|23,8
|31,5
|5:7
|70
|100
|27,6
|39,4
Para conocer los costes de estos marcos, lee este artículo. Para más información sobre la marca de los marcos y los materiales utilizados, lee este artículo.