¿Cómo funcionan los pagos de las ventas de arte?

Obtén más información sobre el proceso de pago y de realización de pedido de las ventas de arte gestionadas por theprintspace/creativehub.

Primeros pasos

Cuando vendes arte en tu tienda con theprintspace/creativehub, tienes que distinguir entre los pagos que recibes de tus clientes y los que haces a creativehub por la realización y envío de las impresiones.

Básicamente, ocurren dos transacciones durante el proceso de pedido:

Transacción 1: Cliente y vendedor

La primera transacción ocurre únicamente entre el cliente y el vendedor, y tiene lugar en la tienda.

El cliente paga al vendedor el coste de venta del producto, además del coste de envío que el vendedor ha determinado en la configuración de su tienda.

Este pago se abona en la cuenta del vendedor y se deposita en la cuenta bancaria que ha precisado en la configuración principal de la tienda.

Creativehub no participa de ninguna manera en este proceso de pago entre cliente y vendedor.

Transacción 2: Vendedor y creativehub

Cuando se vende un producto creativehub en la tienda, creativehub lo detecta automáticamente vía el código SKU único.

Luego, el pedido se importa de nuevo en el sistema de producción de creativehub para ser realizado en nuestro propio laboratorio de impresión.

En cuanto tu pedido llega a nuestro sistema de producción, cargamos los costes de producción a tu cuenta. Los costes de producción incluyen la tarifa de envío y el coste de la impresión. Puedes ver este importe cuando personalizas la configuración de venta de impresiones en creativehub. El precio de producción es diferente del precio de venta en tu tienda ya que este último incluye también el margen de beneficio sobre la venta.

Todos los pedidos que hagas en cualquier día se importan después de medianoche. Por ejemplo, si realizas una venta el 14 de junio, nuestro sistema de producción recibirá el pedido después de las 00:00 horas el 15 de junio.

Lo mismo se aplica si realizas 50 ventas el 14 de junio. Esto ocurre para poder agrupar en una sola factura todas las ventas que realices en un día determinado, y cobrarte una sola vez al día.

Si no has añadido una tarjeta de pago para los costes de realización de pedido, recibirás un correo electrónico para avisarte de que se necesita dicha tarjeta.



Haz clic aquí para averiguar cómo añadir tu tarjeta de pago en creativehub.

Preparación del pedido

Una vez que hayamos recibido el pago para los costes de preparación, nuestro sistema de gestión de producción recibirá el pedido. Nuestro objetivo es imprimir y enviar pedidos en 2-5 días hábiles.

Recibirás otra notificación por email con la información del tracking en cuanto el pedido salga del estudio. De esta forma, podrás marcar en tu cuenta Shopify que el pedido está ‘Preparado’ y avisar a tu cliente de que el pedido ha sido enviado.

Sin líos y sin comisión

Tanto creativehub como Shopify prestan un servicio 100% sin líos, sin comisión y automatizado: tú eliges lo que quieres vender y nosotros nos encargamos de toda la logística, desde la impresión hasta la atención al cliente.

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