¿Qué significa el estado de gestión del pedido?

El estado de gestión de un pedido te indica en qué fase se encuentra, es decir, si está en producción, si ya se ha enviado o si, quizá, hay algún error.

Puedes consultar el estado de gestión de tu pedido en la página «Store fulfilment» (gestión de pedidos de la tienda) de tu cuenta de creativehub. Aprende a ver tus pedidos de dropshipping en creativehub en este artículo.

A continuación definimos cada estado: