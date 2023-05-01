¿Qué significa el estado de gestión del pedido?

El estado de gestión de un pedido te indica en qué fase se encuentra, es decir, si está en producción, si ya se ha enviado o si, quizá, hay algún error.
Puedes consultar el estado de gestión de tu pedido en la página «Store fulfilment» (gestión de pedidos de la tienda) de tu cuenta de creativehub. Aprende a ver tus pedidos de dropshipping en creativehub en este artículo.
A continuación definimos cada estado:
- New order (pedido nuevo): hemos recibido el pedido y lo hemos enviado a producción
- In Production (en producción): la gestión del pedido está en curso
- Dispatched (enviado): el pedido se ha enviado al cliente
- Card required (tarjeta necesaria): falta la tarjeta de pago en tu cuenta de creativehub. Tienes que añadir una tarjeta para que podamos cobrar los costes de gestión y procesar tu pedido.
- Payment failed (pago fallido): el pedido no puede procesarse porque ha fallado el pago de los costes de gestión (que se cobran en tu cuenta). Tienes que resolver el problema con tu banco para que podamos reintentar el pago y procesar tu pedido.
- Suspended order (pedido suspendido): el pedido no puede procesarse por alguno de estos tres motivos:
- Falta la dirección de envío en los datos del pedido
- El código SKU del producto en tu web es distinto del código generado en creativehub
- La opción de impresión («Print») pedida desde la web no existe en creativehub.