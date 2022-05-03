Las mejores plantillas web para galerías que venden arte online

Resumen ejecutivo

Te recomendamos leer este artículo completo para conocer nuestros consejos sobre cómo elegir la mejor plantilla para tu tienda de arte online. Pero si lo que buscas es un consejo rápido, aquí lo tienes:

Plataforma Para qué es mejor Plantilla recomendada 1 Plantilla recomendada 2 Shopify ¡Para casi todo! Es nuestra plataforma de referencia. Fácil de configurar y con buenas plantillas. Las mejores funciones de e-commerce del mercado. Baseline (280 $) Studio (gratis) Squarespace Buena para empezar, con algunas plantillas decentes. No recomendada para galerías WordPress/ WooCommerce La mejor selección de plantillas. Flexibilidad de diseño y de modificación. No es la más fácil de configurar, pero hay muchos desarrolladores web que pueden ayudarte. ART (69 $) Arte (69 $)

Primeros pasos

Este artículo te guiará por algunas de las mejores opciones de diseño de plantillas para galerías, es decir, sitios que muestran y venden la obra de varios artistas.

Si eres un artista independiente, es posible que puedas usar algunas de estas plantillas, pero echa un vistazo a nuestro artículo complementario sobre las mejores plantillas web para que un artista venda arte online.

Las galerías se diferencian de los artistas independientes en que suelen necesitar páginas o colecciones distintas para cada artista que representan, y después subcategorías para los distintos proyectos de cada artista. Esto significa que la arquitectura de un sitio de galería es diferente.

Arquitectura de un sitio de artista Arquitectura de un sitio de galería

Las plantillas que hemos encontrado en Shopify y Squarespace parecen tener una arquitectura de colecciones de un solo nivel, lo que significa que puedes agrupar las obras por artista, exposición o proyecto, pero no agrupar por artistas y luego por exposiciones o proyectos. Nos encantaría saber si alguien ha encontrado una que sí lo permita. En cualquier caso, puede que esto no sea un problema para algunas galerías, que organizarían sus obras de forma natural y secuencial en lanzamientos (drops), exposiciones y proyectos, y no necesitarían ese segundo nivel de arquitectura. Si sí necesitas esa funcionalidad, te recomendamos WordPress y WooCommerce, ya que te dan la flexibilidad de desarrollar la arquitectura que necesites.

Antes de entrar en las recomendaciones, es muy importante tener en cuenta que, al mirar estas plantillas, tienes que ver más allá de los colores y las fuentes. Lo que estás mirando es la forma en que se agrupan los productos y las páginas, los tipos de página disponibles en la plantilla y la estructura del sitio. Los colores, las fuentes y los estilos de botón se pueden cambiar fácilmente, por supuesto, para que coincidan con los tuyos. Por último, las proporciones de las imágenes también se pueden cambiar, pero, de nuevo, tienes que pensar si una imagen con otra proporción encajaría en la estructura de la página.

Plantillas recomendadas para galerías de arte en Shopify

Shopify funciona bien como sitio completo todo en uno, o como la sección de tienda de un sitio más grande en un subdominio, como tienda.tusitio.com

Recomendamos Shopify por encima de cualquier otra plataforma, sobre todo para empresas (frente a artistas independientes), porque sus funciones de e-commerce y sus opciones de pago sencillas no tienen rival.

Opción 1: Baseline

Nos gusta el tema Baseline, aunque somos conscientes de que es un diseño muy atrevido. Esta plantilla tiene literalmente todo lo que necesitas para una web de galería completa todo en uno y, simplificándola un poco (algo fácil de hacer), también podría ser la sección de tienda de un sitio más grande. Cuesta 280 $, pero a cambio obtienes el paquete completo.

La página de inicio tiene muchos elementos estupendos entre los que elegir, incluida una lista destacada de artistas o esta llamativa sección de vídeo con reproducción automática.

También puedes tener páginas de colección independientes para cada artista.

Esta plantilla también resuelve bien las imágenes con proporciones mixtas, y la estética de los contenedores de imagen es excelente.

Fíjate en esta estupenda sección editorial para dar contexto a las obras

Las CTA para construir tu newsletter son muy claras. Esto es vital, porque el email es un canal muy potente para las conversiones de e-commerce y también es esencial para empezar a construir relaciones profundas y duraderas con los coleccionistas.

En cuanto al diseño, podrías hacer fácilmente algunos cambios para adaptarlo a tu estilo cambiando colores, fuentes, etc., sobre todo con la ayuda de un diseñador web. Ahora mismo usa un estilo muy rotundo y directo, pero se podría suavizar con bastante facilidad eliminando algunos de los elementos más contundentes, afinando algunas líneas, cambiando a una fuente menos dura y suavizando la paleta de colores.

Opción 2: Blockshop También nos encanta Blockshop como plantilla, que de nuevo podría servir como tu sitio completo. Mira cómo uno de nuestros clientes ha personalizado esta plantilla con un resultado espectacular para crear un sitio y tienda todo en uno fantástico: This is Rude. Web de RUDE Está claro que los de Rude son grandes diseñadores con una marca visual muy potente, pero esto demuestra que, si tienes ojo para el diseño o contratas a un diseñador para que te ayude a adaptar una plantilla, puedes hacerla realmente tuya y evitar el enorme gasto de construir algo desde cero. Blockshop tiene muchísimos elementos estupendos para crear tu sitio perfecto. Por ejemplo: La navegación es flexible, así que puedes organizar tus obras de distintas formas: por artista, por exposición, por fecha de lanzamiento de las láminas, por proyecto, etc. Hay muchas opciones flexibles para las secciones de la página de inicio, de modo que puedes mostrar proyectos o colecciones. Tiene una sección editorial estupenda donde puedes escribir sobre algunos de tus proyectos y contextualizar tu obra. Opción 3: Studio Si buscas alternativas, prueba la plantilla Studio, más decorativa, ¡que además tiene la ventaja de ser gratis! Esta plantilla puede funcionar muy bien como tienda que acompañe a una web principal (en un subdominio) o como sitio independiente. Estas son algunas de las funciones de Studio: La página de inicio tiene un aire suave y más limpio, con un bonito pase de diapositivas de obras Las opciones de organización son variadas, con la posibilidad de ordenar las obras por artista, por tipo de obra o por cualquier otra clasificación que quieras. ¡Las imágenes son las protagonistas! Y, además, muy buenos elementos editoriales

Opción 4: Icon

Por último, nos encanta el tema Icon para galerías en Shopify. Tiene un estilo centrado en el e-commerce, con imágenes grandes y bonitas directamente en la página de inicio.

También nos ha encantado la estructura del menú con imágenes, una buena forma de animar a la gente a seguir explorando.

Plantillas recomendadas para galerías de arte en Squarespace

No recomendamos Squarespace para galerías. Le faltan las opciones de arquitectura más complejas que requiere un sitio completo todo en uno con grandes grupos de líneas de producto y subcategorías de esos productos. Si ya tienes un sitio y buscas una tienda que viva en un subdominio, siempre te recomendaremos Shopify o WordPress. Si tienes una gama de productos limitada, sin necesidad de organizarla de distintas formas con categorías y subcategorías, Squarespace puede funcionarte. Por eso creemos que Squarespace se adapta mejor al artista independiente. Para ver una lista de recomendaciones para el artista independiente, lee nuestro artículo al respecto.

Opción 1: Skyloop

Si aun así optas por Squarespace para tu galería, puedes probar Skyloop. Tiene un diseño agradable y, lo que es más importante, un menú lateral en la página de la tienda para navegar fácilmente por las distintas categorías, que podrían ser los distintos artistas, lanzamientos de láminas o exposiciones. El sitio de demostración está configurado como una tienda de ropa infantil, pero puedes entender la estructura del menú con esta captura de pantalla:

Este menú lateral es útil porque, a medida que tu lista de proyectos, exposiciones o lanzamientos crezca con el tiempo, podrá absorber ese crecimiento extendiéndose hacia abajo en la página. Si la lista crece demasiado, podría volverse un poco larga y difícil de manejar. Además, las opciones de contenido editorial se limitan a las que Squarespace ofrece de serie para esta función.

Opción 2: Alameda

Alameda es otra opción a considerar. De nuevo, tiene un diseño limpio, pero parece más limitada en las opciones de menú, ya que el menú se extiende a lo largo de la parte superior de la página.

Nota: muchas plantillas de Squarespace usan rejillas uniformes para los contenedores de imagen, todos con la misma proporción. La plantilla Alameda de arriba es un ejemplo. Esto puede ser un problema para los fotógrafos, porque disparan en horizontal y en vertical y a menudo usan proporciones distintas. Estas plantillas ajustarán automáticamente las imágenes al contenedor de proporción estándar recortándolas. Es fácil cambiar la forma en que la imagen aparece dentro del contenedor, es decir, hacer que se muestre en su proporción original. Explicamos cómo hacerlo en nuestro otro artículo: Las mejores plantillas web para que un artista venda arte online.

Plantillas recomendadas para galerías de arte en WooCommerce/ WordPress

Cuando eliges WordPress, usas WooCommerce para la funcionalidad de e-commerce. Es lo que te da el carrito de compra, las páginas de producto y todas las funciones de pago y de gestión que necesitas para vender y preparar los pedidos.

Al igual que con Shopify y Squarespace, theprintspace también se integra a la perfección con tu WooCommerce para gestionar automáticamente la producción y el envío de tus impresiones fine art, enviando láminas enmarcadas y sin enmarcar en embalaje con tu marca, ¡y con unos certificados de edición limitada personalizados muy chulos!

Elige tu plantilla de WordPress entre los temas de WordPress, por ejemplo en Theme Forest, y después integra una plantilla para la tienda usando un tema de WooCommerce.

Opción 1: ART

El primer conjunto de plantillas que recomendamos es un tema de WordPress llamado ART. Este pack de temas nos encanta, sin más. Cuesta solo 69 $ y viene con un enorme conjunto de diseños listos para usar, tanto para galerías como para artistas independientes. Puedes agrupar la obra por artista, por exposición o como quieras. Sean cuales sean tus necesidades, ¡este conjunto de plantillas hará lo que necesites! También incluye salas de exposición virtuales (viewing rooms), una forma genial de contextualizar tu arte. Abajo tienes un recorrido por esta plantilla tan bonita y versátil:

Opción 2: Arte

Otro tema que nos gusta es Arte. Cuesta 69 $, un precio razonable. Es un tema limpio y minimalista que, sin duda, da protagonismo a las imágenes. Tiene muy buenas opciones de texto que pueden rodear imágenes y vídeos. Es ideal para escribir material de contexto que enganche de verdad a tus potenciales coleccionistas.

Ahora toca actuar, así que ¿a qué esperas? Los artistas y fotógrafos que triunfan prefieren la acción a la procrastinación, y el boom del arte online no va a esperarte. Para ponerte en marcha ya, lee el artículo de abajo y reserva 3 días para sacar tu sitio adelante.