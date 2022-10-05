¿Por qué mis SKU han cambiado a SKU de Squarespace?

Cuando importas productos a Squarespace, se les asigna un SKU de creativehub, que es el identificador que usamos para traer los pedidos a nuestro sistema de producción.

Si has seguido correctamente el proceso de importación pero tus productos de Squarespace tienen SKU de Squarespace, que se reconocen por el prefijo SQ (ejemplo: SQ6826241), significa que has publicado el producto en tu web de forma incorrecta.

Hay dos causas posibles:

La primera puede ser que hayas borrado la información de las variantes «print only» (solo lámina) o «frames» (marcos). Si lo haces, Squarespace restablece el SKU a un SKU de Squarespace. En ese caso, asegúrate de volver a añadir el SKU de creativehub o no recibiremos tus pedidos.

La segunda causa puede ser que hayas «seleccionado» el producto importado y después hayas hecho clic en «Añadir producto». Esto no publica el producto en tu web, sino que crea un producto manual al que se le asigna un SKU de Squarespace.