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¿Por qué mis SKU han cambiado a SKU de Squarespace?

Cuando importas productos a Squarespace, se les asigna un SKU de creativehub, que es el identificador que usamos para traer los pedidos a nuestro sistema de producción.

Si has seguido correctamente el proceso de importación pero tus productos de Squarespace tienen SKU de Squarespace, que se reconocen por el prefijo SQ (ejemplo: SQ6826241), significa que has publicado el producto en tu web de forma incorrecta.

Hay dos causas posibles:

La primera puede ser que hayas borrado la información de las variantes «print only» (solo lámina) o «frames» (marcos). Si lo haces, Squarespace restablece el SKU a un SKU de Squarespace. En ese caso, asegúrate de volver a añadir el SKU de creativehub o no recibiremos tus pedidos.

La segunda causa puede ser que hayas «seleccionado» el producto importado y después hayas hecho clic en «Añadir producto». Esto no publica el producto en tu web, sino que crea un producto manual al que se le asigna un SKU de Squarespace.

Actualizado el octubre 2026

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