Cómo hacer pedidos de dropshipping manuales en creativehub

Resumen

Nuestro servicio de dropshipping permite gestionar automáticamente las ventas de láminas de tu tienda online a través de nuestras integraciones listas para usar. Pero también puedes pedir productos de dropshipping y enviarlos a la dirección que elijas directamente desde creativehub.

No necesitas tener una tienda online conectada a creativehub para usar esta función. Es decir, cualquiera puede pedir láminas con envío directo a sus clientes, con todas nuestras opciones: marcos prefabricados, certificados de edición limitada, firma y número de edición impresos en la lámina, insertos personalizados y embalaje con tu marca.

Para hacer un pedido de dropshipping manual, primero tienes que configurar tus productos de impresión. Para ello, sigue esta guía paso a paso.

Cómo hacer el pedido

Importante: si haces un pedido manual de un producto de edición limitada que también vendes a través de una tienda online, tendrás que actualizar la cantidad de stock en tu tienda para reflejar esta venta manual.

Paso 1

Haz clic en el nombre de tu cuenta para acceder a las opciones de la cuenta Ve a «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) en el menú desplegable Haz clic en «Product list» (lista de productos) en el menú de la izquierda

Paso 2

Selecciona el producto del que quieres pedir una variante Haz clic en «Order details» (detalles del pedido) en la ventana emergente de abajo a la derecha

Paso 3

Añade la variante que quieres pedir con el selector +/- Haz clic en «Order» (pedir) cuando estés listo para finalizar la compra

Paso 4

Completa los datos de tu cliente. El coste total es el coste del producto más la entrega y el IVA (si corresponde). Para más información, consulta este artículo Para completar el pedido, haz clic en «Order»

Paso 5

Los pedidos de dropshipping manuales se cobran y pasan a producción al instante. Aparecen en tu lista de gestión de pedidos con «n/a» (N/D) junto al «store order number» (número de pedido de la tienda), para que puedas distinguirlos de los pedidos hechos en tu tienda: