¿Qué pasa cuando mi tirada de impresión de edición limitada se agota?

Averigua qué pasa cuando se agota el producto que has establecido y vendido como edición limitada.

¿Está el número de mi edición limitada en creativehub sincronizada con Shopify?

Los números de las ediciones limitadas aparecen como ‘cantidad en stock’ en Shopify. Estos números están sincronizados, por tanto cuando vendas un producto de edición limitada, el stock disminuye en Shopify y un producto de edición limitada se marca en creativehub.

La ‘Cantidad en stock’ no está bloqueada en Shopify. Si cambias este número, el de creativehub no cambia. Es responsabilidad del vendedor asegurarse de que la cantidad en stock refleja la configuración aplicada en creativehub.

¿Qué pasa si una edición limitada se agota?

Cuando tu edición se agota, los clientes no podrán comprar más impresiones en tu tienda Shopify a no ser que decidas lanzar otra tirada de productos de edición limitada.

La mayoría de los temas en Shopify indican cuando una impresión está agotada para mantener informados a los clientes. Puedes ver un ejemplo abajo.