¿Por qué no se importan mis productos a WooCommerce/WordPress?

A diferencia de otras integraciones como Shopify y Squarespace, WooCommerce (WordPress) es un sistema de código abierto con alojamiento propio, lo que significa que es un entorno menos controlado.
Nuestro servicio de WooCommerce es totalmente funcional; sin embargo, por lo anterior, tu sitio de WordPress puede tener ajustes particulares que entren en conflicto con nuestro proceso de importación de productos.
Si no puedes importar productos, prueba lo siguiente:
- Importa tus productos con la opción «Shipping rates» (tarifas de envío) desmarcada. Las tarifas de envío predefinidas de WooCommerce pueden entrar en conflicto con nuestros perfiles de envío. Una vez importados, puedes cambiar las tarifas de envío como quieras.
- Los plugins de tu instalación de WordPress pueden bloquear nuestras importaciones de productos. Prueba a desactivar todos los plugins e intenta importar un producto. Si funciona, vuelve a activar los plugins uno a uno para descubrir cuál causa el problema.
- Revisa los permisos de tu servidor para asegurarte de que ningún ajuste de seguridad bloquea nuestra conexión. También puede ser un problema de cómo tu configuración gestiona las cookies o las sesiones.
- Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, consulta a un desarrollador de WordPress.