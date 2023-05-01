¿Por qué no se importan mis productos a WooCommerce/WordPress?

A diferencia de otras integraciones como Shopify y Squarespace, WooCommerce (WordPress) es un sistema de código abierto con alojamiento propio, lo que significa que es un entorno menos controlado.

Nuestro servicio de WooCommerce es totalmente funcional; sin embargo, por lo anterior, tu sitio de WordPress puede tener ajustes particulares que entren en conflicto con nuestro proceso de importación de productos.

Si no puedes importar productos, prueba lo siguiente: