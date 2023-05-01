¿Puedo cambiar la configuración de venta que he aplicado a mis productos?

Cómo actualizar tu producto en creativehub y qué debes hacer en tu tienda para que esas actualizaciones se vean reflejadas en el producto en venta.

Paso 1: Primeros pasos

Puede que necesites actualizar la configuración de venta que has aplicado a tus archivos en creativehub después de haberlos importado a tu tienda, por ejemplo si:

Quieres cambiar el papel de tus productos en venta.

Quieres cambiar los tamaños de tus productos en venta.

Quieres añadir o eliminar una variante, por ejemplo una opción de tamaño.

Quieres cambiar el precio de venta.

Quieres aplicar una configuración de edición limitada a un producto existente o cambiar las configuraciones de edición limitada existentes.

Paso 2: Actualizar tu configuración en creativehub

Para empezar tienes que editar tu configuración en creativehub. Inicia sesión en tu cuenta de creativehub y haz clic en la opción ‘Archivos’ situada en el menú de la izquierda. Luego selecciona los archivos maestros que quieres actualizar.

Para ello, selecciona los archivos marcando la casilla en la parte superior izquierda de cada vista previa de archivo, luego haz clic en la opción ‘Vende como impresión’ situada en el menú de la derecha.

Ahora estás en la página ‘Vende como impresión’, en la que puedes actualizar tu configuración de venta.

Por favor ten en cuenta que si has vendido cualquiera de tus productos de edición limitada, no podrás actualizar la configuración.

Paso 3: Actualizar la configuración en tu tienda

Si haces cualquier cambio a las variantes de un producto en creativehub, debes volver a importar el producto a tu tienda. Si no, el producto de impresión no se actualizará para reflejar estos cambios. El producto no estará sincronizado, y si lo vendes no podremos realizar el pedido.



Igualmente, si se elimina un archivo en creativehub, o si la configuración de venta aplicada a ese archivo es eliminada, el producto y su configuración no serán automáticamente eliminados de la lista de productos de tu tienda. Debes eliminar este producto manualmente. Si te olvidas de hacerlo y lo vendes, no podremos realizar el pedido.

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