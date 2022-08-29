Nivel 3: crea urgencia de compra con ventas por tiempo limitado

En este artículo te vamos a enseñar a planificar, lanzar y promocionar con éxito una venta de láminas por tiempo limitado. Pero antes de explicarte cómo, empecemos por qué debería importarte. El arte ayuda a traer alegría, felicidad y sentido a la vida de las personas. Puede levantarles el ánimo, hacerles sentir emociones, conectarlas con el lugar donde se expone (como su casa) y ayudarlas a conectar con personas afines que disfrutan del mismo tipo de obra y comparten las mismas creencias.

Hasta aquí, todo bien. Pero aquí está el quid: el arte es una compra discrecional. Por eso, a la gente le cuesta más justificarla ante sí misma que las cosas que considera necesidades absolutas. Puede que sea una de las mejores compras que hagan en su vida, pero necesitan un pequeño empujón para hacerla. Ahí es donde entra la venta de láminas por tiempo limitado. La escasez y la urgencia que aporta este tipo de venta son el incentivo que necesitan para dar el paso y comprar.

Otra razón por la que la venta por tiempo limitado funciona es que te permite lanzar proyectos concretos como ventas independientes. Esto es muy útil para avanzar en un tema actual de tu obra y hablar de él.

Por último, el enfoque de venta por tiempo limitado te ayuda a compartimentar tus esfuerzos de marketing y ventas. Puedes centrarte en la venta de láminas durante 4-6 semanas, generar ingresos y después pasar página y darte la libertad y la concentración para crear obra nueva. Bien, ¡vamos con el plan!

Tu plan de 6 semanas

Vas a lanzar tu venta de láminas por tiempo limitado a lo largo de un periodo de 6 semanas. En cuanto a cómo distribuir tu tiempo, te recomendamos dedicar 1 día completo, idealmente al principio de la semana, a planificar la semana siguiente. Después, cada día tendrás que dedicar 1-2 horas a ejecutar la estrategia y el contenido que describimos en las secciones siguientes. Para ayudarte, te recomendamos encarecidamente usar un programador de redes sociales como Later y Mailchimp para automatizar tus correos de marketing.

Hemos preparado un plan de lanzamiento de 6 semanas que te da un marco de conversación claro. Así es como se ve:

Bien, ahora vamos a recorrer contigo cada etapa del plan de 6 semanas, con ejemplos de contenido.

Semana 1: configuración

Aunque hemos incluido este paso en la cronología del lanzamiento, es probable que ya hayas hecho estas tareas de configuración al lanzar tu tienda o si seguiste nuestro curso de marketing 101. Si no es así, o para repasar lo que necesitas tener configurado antes de poder promocionar tus ventas de láminas, usa esta checklist.

Semana 2: empieza por el porqué

Tu «porqué», tu «dónde», tu «quién»

¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuáles son tus motivaciones o tu filosofía más profundas? ¿Cómo influyen tu personalidad, tu vida o tu entorno en tu obra y tus ideas? Explicarlo hará que la gente te siga e invierta en ti a largo plazo.

Victoria Park pone su personalidad divertida en primer plano con este Reel de Instagram que, por supuesto, conduce a su obra y crea conexión con sus seguidores:

El contenido en redes de EGOR es tan parte de su práctica artística como sus pinturas. Este estilo de contenido se ha convertido en una identidad de marca coherente que nos muestra su personalidad, su estilo y su voz:

Tu investigación e inspiración

Esto se entrelaza con tu «porqué» y surge de forma natural a partir de él. El proceso de buscar inspiración, visitar lugares, crear paneles de inspiración o bocetar es el desarrollo creativo que explora el porqué, la razón de ser.

Nos encanta la conexión tan directa que establece Danii Pollehn entre el entorno del estudio y la obra. Es una publicación que engancha, llena de detalles e información sobre la artista y su imaginación creativa:

Con el estilo de un diario de viaje por carretera, Amber Emmi nos muestra los lugares que la inspiran y que conducen directamente a su obra. También se percibe la calma que le transmite el agua:

Visita al estudio con el artista hablando a cámara

El estudio de un artista alimenta la obra y se alimenta de ella de una forma muy directa. Estar rodeado de tu propia obra es un recordatorio constante del tema y la evolución de tu práctica. Por ejemplo, en el caso de los pintores, el desorden añade carácter y transmite la sensación de un lugar de experimentación creativa. Es un escenario estupendo para repasar la obra con el artista.

La narración histórica recorre la trayectoria de Richard Haines y da al espectador la clara sensación de que su obra es la culminación de sus experiencias vitales. El estudio como telón de fondo es un recurso creativo fantástico:

Este tipo de vídeo largo, como el que usa Sara Shamma, puede profundizar en la vida y el proceso de la artista, y ofrece al espectador una comprensión de la obra, de las motivaciones que hay detrás y del proceso de creación:

Este vídeo transmite cómo el espacio que crea Jadé Fadojutimi influye en la propia obra. Da contexto a la obra y al proceso, y permite al espectador entender y contextualizar el trabajo. Tener historias sobre el proceso creativo y el significado de la obra permite al espectador comprar con más confianza y poder explicar la obra a quienes la vean en su casa:

Visita al estudio sin hablar a cámara

Hace todo lo anterior pero de forma más libre, es decir, sin la entrevista a cámara ni el contexto de la obra del artista.

Este vídeo usa una narración lineal para ofrecerte una mirada íntima a la rutina diaria de Lisa Elley y al entorno en el que crea. Esto dará a los compradores una historia de fondo sobre dónde se creó la obra cuando se lo cuenten a otros. Buena elección musical, a tono con el ritmo del montaje:

En este vídeo, Tommy Wells usa una narrativa visual de antes/después que crea una experiencia más sensorial y táctil. El montaje y la elección musical reflejan bien la narración del vídeo:

Entrevista al artista

Es similar a la visita al estudio, pero con una diferencia sutil. La visita al estudio se centra más en el entorno y el proceso creativo. La entrevista al artista puede hacerse en cualquier lugar y es más reflexiva sobre la inspiración y la trayectoria del artista.

Este vídeo tiene un ritmo estupendo y va directo al grano desde el principio, algo importante para mantener la atención del espectador. David Magee es humilde y un gran comunicador. En conjunto, se percibe de verdad la calidad de su obra y de su proceso de pensamiento:

Esta entrevista en vídeo explica muy bien la filosofía de Alec Soth y su relación con su oficio. Es emotiva e introspectiva, lo que ayuda a expresar el carácter de Alec. Desde el punto de vista creativo, el vídeo prescinde de preguntas audibles y tiene pocas escenas a cámara, lo que crea un gran ritmo y estilo visual:

Esta entrevista estilo «conversación» de la Martin Parr Foundation, en la que un tercero lleva la conversación, es una técnica que engancha y no requiere demasiado montaje creativo. Con un trípode, algo de iluminación y un entrevistador de confianza puedes crearla fácilmente:

El artista habla de su enfoque creativo y su estilo

Hace lo anterior pero de forma más libre y centrada en contenido más corto. Es una oportunidad para hablar del enfoque y el estilo de una manera más ligera, a veces con humor.

En este vídeo se percibe de verdad la personalidad divertida de Cat Machin. A grandes rasgos, presenta su inspiración y sus motivaciones sin entrar en los detalles más profundos que obtendrías en una entrevista:

@cathrinmachin BTW When you look up at the stars —you’re actually looking down into the dark abyss only held to the surface of earth by gravity #foryou #space #astro ♬ Lofi – Domknowz

Aquí Martin Parr hace un recorrido hablado por la obra y el proceso, con un montaje visual como contexto. Es una técnica más tradicional, pero eficaz:

Empieza a insinuar el proyecto

A medida que la fase del «porqué» llega a su culminación, querrás empezar a dejar entrever la obra del proyecto. A estas alturas tus seguidores estarán listos para la siguiente fase, así que es importante hacerlo para mantener su interés.

Una gran foto de Diane Hill con una obra favorita, mientras insinúa que acaba de terminar un proyecto aún por revelar. El uso de un texto emotivo y de una imagen en la que ella aparece crea conexión con el espectador:

Usar un videodiario de una sesión de fotos, para imágenes que se usarán para promocionar y vender las de una próxima venta de láminas, es una forma estupenda de hablar de una venta sin hablar de la venta en sí. Gran contenido de Victoria Park:

En esta publicación, Paul Hart documenta los procesos entre bastidores que hacen posible el proyecto. Con el texto, se insinúa al espectador lo que está por venir:

Semana 3: la presentación del proyecto

La presentación del proyecto

Esta es la gran revelación, ¡el gran lanzamiento del proyecto! Este contenido muestra a tu público el proyecto completo sin mayor contexto. Haciendo una comparación con la moda, este es tu «lookbook». Este contenido busca generar intriga y expectación.

La elección musical de Octavi Arrizabalaga encaja muy bien con el arte. La sensación de escala, detalle y habilidad de la obra se complementa con el atisbo de historia de fondo. Deja al espectador con ganas de descubrir más sobre la pieza:

Alex Pidgeon ha usado bien el texto al inicio para enganchar al espectador con intriga inmediata. Gran elección musical por 2 razones: 1, la estética punk encaja con el contenido visual y 2, las imágenes cambian al ritmo de la música, lo que crea una experiencia muy envolvente para el espectador:

El ritmo y la elección musical de Dhir Jakharia dan vida a este montaje. Cerrar con la imagen del artista crea una conexión más tangible entre la obra, el entorno y el artista:

Explica el proyecto

Esto sigue de forma natural a la presentación del proyecto y es tu oportunidad para explicar en detalle el concepto del proyecto y hablar de la historia o el proceso de cada imagen. Debe ser contenido con el artista hablando a cámara, estilo entrevista, o con voz en off.

Este vídeo de Pie Aerts consigue crear una conexión emocional con el espectador. El foco está en la causa, el viaje y, en última instancia, el legado que Pie intenta forjar. Deja claro que, si le compras a Pie, tu dinero se destina a algo bueno:

Este vídeo combina las motivaciones de Trent Parke para crear el proyecto con contenido «making of» entre bastidores, anclado en su estudio rodeado de copias. Capta su pasión a la vez que da detalles de su proceso. Es un ejemplo brillante de este tipo de contenido en vídeo:

Siempre es estupendo oír a un artista hablar con tanto entusiasmo y personalidad de su obra. Esto crea conexión. El estilo conversacional y la química entre el artista, Ben Ashton, y la videógrafa (su mujer, la fotógrafa Fiona Garden) sacan a relucir toda la personalidad del vídeo:

Entre bastidores

Es un diario del tiempo en que creabas la obra. El foco está menos en el proceso creativo y más en el viaje que rodea esa creación. Es una oportunidad fantástica para conectar con tus seguidores a un nivel más personal, cercano o íntimo.

Buen uso de las tendencias de TikTok por parte de Cat Machin. El guion ligero y con humor hace que el contenido se sienta más íntimo y centrado en la personalidad, que es la sensación que quieres transmitir con el contenido entre bastidores:

La publicación de LinkedIn de Jan Erik Waider es un ejemplo de cómo usar fotos y texto para contar la historia de fondo. Fíjate en cómo la historia se despliega apoyada en una serie de imágenes que dan al espectador una visión más completa:

Nos encanta este videodiario estilo montaje de Ian Lauer. Al visualizar el terreno y las condiciones, se percibe de verdad su compromiso con su oficio:

El proceso de creación

Como complemento al contenido entre bastidores, este se centra en el proceso creativo. Mostrar a la gente cómo haces tu obra pone de relieve tu habilidad y tu oficio, lo que al final les dará más confianza para comprar.

Esto de Oums es brillante. Gran uso del sonido para destacar los materiales de la artista. Esto ayuda a dar al espectador una sensación más táctil de su proceso. La música, el montaje y la variedad de ángulos de cámara hacen que el vídeo enganche de principio a fin:

Mitad revelación, mitad proceso, este vídeo de Ulmann es sencillamente precioso. También tiene un satisfactorio toque ASMR con el sonido de la cinta al despegarse, combinado con algunos de los colores sorprendentes que van apareciendo:

Otro vídeo que combina revelación y proceso creativo. Es un clip sobrecogedor de Ian Lauer, que encaja muy bien con su elección musical. La diferencia entre la escena real y la obra terminada también te permite apreciar con claridad la habilidad artística de Ian:

Acceso anticipado a la venta de láminas a través de la lista de correo

A lo largo de las últimas semanas habrás generado una interacción sólida en torno a este proyecto. Ahora es el momento de comunicar la próxima venta de láminas con una llamada a la acción potente para el acceso anticipado.

En este ejemplo, George Townley ha incorporado su estilo visual a la página del formulario de registro, y además deja entrever algunas de las láminas en el fondo, lo que refuerza su llamada a la acción para apuntarse:

Reserva la fecha (del lanzamiento)

Con tu venta de láminas a poco más de una semana, y para captar a las personas de tu público que están interesadas pero no se han apuntado a tu lista de correo, usa las herramientas de recordatorio nativas de Instagram y TikTok para anunciar el lanzamiento de la tienda de láminas.

Nos gusta este ejemplo de Delphian Gallery por su lenguaje directo y su clara llamada a la acción. Mantener aquí un mensaje sencillo sobre lo que tu público obtendrá al apuntarse a la lista es clave para una buena conversión.

Semana 4: la presentación de las láminas

El proceso de producción de las láminas

Mostrar cómo se hacen las láminas es una forma estupenda de generar intriga antes de la venta. Al comunicar la calidad y el proceso, puedes empezar a despertar el interés por la próxima gama de láminas.

Este vídeo de Cat Machin muestra que las láminas se hacen a mano una a una y son de alta calidad. Esto dará contexto al precio que se cobra:

Este vídeo de Octavi Arrizabalaga es estupendo porque muestra el cuidado en el embalaje y la entrega, que siempre preocupan a los compradores; además, muestra los números de la edición limitada y transmite confianza en la calidad de las láminas:

Esto de PichiAvo ilustra muy bien la escala de las láminas. Gráficamente, deja claro el carácter limitado de la tirada al mostrar toda la gama de láminas juntas:

La presentación de las láminas

Similar a la presentación del proyecto, esto ofrece a los espectadores el primer vistazo de cerca a la obra impresa. Insinúas calidad y detalle para generar intriga antes de la venta.

Este es un potente vídeo de presentación de Dustin Gibson. Muestra muy bien la calidad de impresión, también da una idea de la escala y deja muy claro cuándo empieza la venta:

Aunque no es una lámina, esta técnica de revelación de Courtney Kinnare combina escala y suspense. Este estilo de contenido corto puede servir para salpicar tus historias:

Muestra la escala de las láminas

Esto ayuda a los clientes potenciales a ver los productos como objetos menos abstractos y a imaginar cómo quedarían en su casa. También ayuda a contextualizar el precio.

Nos gusta esta publicación de Daniel Mullen porque muestra claramente al artista y crea conexión con el espectador. El escenario del estudio transmite parte del trabajo que hay detrás de la pieza:

Danii Pollehn ha captado de verdad su estilo único en esta publicación. Nos gusta mucho el juego entre la sombra y el precio: da una idea encantadora de la inspiración de la obra:

Semana 5: la venta de láminas

Anuncios de que la venta está en marcha

Comunica la cuenta atrás y el lanzamiento de la venta de láminas. Esto debe generar expectación y ayudar a crear FOMO (miedo a quedarse fuera) entre tus seguidores. La llamada a la acción debe ser clara en todo momento: apuntarse para tener acceso anticipado. Da fechas y horas concretas.

Nos encanta este Reel de Instagram de Liv Lee. Al mencionar que la tienda ha tardado años en gestarse, su texto crea demanda de forma inteligente. La llamada a la acción del envío gratuito es clara, junto con detalles descriptivos del producto. Y para rematar, el vídeo tiene un ritmo y un tempo increíbles:

En esta publicación, Gustavo Minas combina una imagen de la lámina (que también muestra la escala) con un texto descriptivo que incluye grandes incentivos para comprar:

Muestra la gama de láminas

Esto muestra a los clientes potenciales toda la gama de láminas disponibles para comprar. Aquí el foco está más en los detalles del producto, como el papel, los números de edición y el precio. También es bueno dar algo de contexto sobre los detalles del proyecto para quienes se hayan perdido tu contenido anterior.

Esta gran publicación de Sander Patelski muestra la gama de láminas junta en una sola toma, lo que da sensación de tema. También ayuda a la gente a elegir la que más le interese:

Nos gusta esta publicación de Tom Lewis. En su estudio, Tom te guía por la gama y aporta algunos detalles personales que permiten una mayor conexión con el producto:

Muestra las láminas en la pared

Estás comunicando a los clientes potenciales cómo podría quedar la obra en su casa. Da una sensación de escala que hace que el producto parezca menos abstracto y aumenta las probabilidades de que compren.

Con las piezas de gran formato es muy importante mostrar cómo pueden marcar el ambiente de la habitación, y esta lo hace muy bien. Un gran ejemplo de ello de Franck Geradart:

Envío de las láminas y unboxing

Aquí todo gira en torno a la calidad del producto y el detalle. Una barrera para comprar online suele ser la falta de atención al cliente en comparación con la experiencia en una tienda física. Mostrarlo es el valor añadido que ayudará a convertir a los clientes indecisos.

Gran publicación de Circa art. Está muy bien hecha, con una canción estupenda, por supuesto, y muestra el embalaje cuidadoso y los certificados. También muestra la cantidad de láminas que se han vendido, lo que transmite urgencia a los compradores potenciales:

Los primeros planos, el sonido tipo ASMR y la música de fondo elegida por Carly Renee dan al espectador la sensación de que se ha puesto un cuidado real en la preparación final:

Comparte la cobertura en prensa de la venta

El objetivo aquí es comunicar tu posición como artista consolidado. Este uso de la prueba social dará a los clientes potenciales la confianza de que están invirtiendo en un artista reconocido. También ayuda a validar su compra cuando hablen de las obras con amigos y familiares.

Con prensa, reportajes y otras formas de cobertura, casi siempre te etiquetarán en su contenido en redes. Compartirlo de nuevo es una forma sencilla y modesta de comunicar tu cobertura de forma continua. Aquí tienes dos ejemplos de ello de Sander Patelski y Paul Hart:

Semana 6: el cierre

Gracias por el apoyo

Es una muestra de gratitud humilde y honesta. Comunica a quienes te apoyan lo que su apoyo te permite hacer y que las futuras ventas, para quienes se las hayan perdido, se anunciarán a través de tu lista de correo, con una llamada a la acción para apuntarse.

Esta es una gran serie de historias y Reels de Prints for Wildlife. Dejan clara su gratitud y, lo que es importante, muestran sus caras, lo que ayuda a reforzar la conexión emocional con su público de seguidores.

Presume de tus clientes satisfechos

Agradece a tus compradores compartiendo una imagen de la obra en su pared. Anima a tus compradores a publicar su compra y diles que la compartirás.

Victoria Park y Diane Hill comparten todas las historias en las que las etiquetan y luego las añaden a una historia destacada. Así los futuros compradores potenciales tienen un lugar donde encontrar estos valiosos testimonios.

Resumen de la venta de láminas

Cierra la conversación de tu venta de láminas con un resumen de las últimas 6 semanas.

Nos gusta este vídeo de Vital Impacts porque es un resumen emotivo que destaca la calidad de la obra, el esfuerzo de todos los implicados y el éxito de la venta:

Como puedes ver por la variedad de ejemplos de contenido que te hemos dado en este artículo, organizar una venta de láminas por tiempo limitado es un compromiso. Sin embargo, si sigues la estructura planteada en esta guía, probablemente sea la mejor técnica que puedes adoptar para generar urgencia en tu tienda y vender láminas. Así que, si vas en serio con la venta de láminas online, ¡te recomendamos encarecidamente hacer entre 1 y 3 al año!