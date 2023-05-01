¿Cuánto cuestan los marcos prefabricados para dropshipping?

Nuestros marcos prefabricados para dropshipping están hechos de madera y cristal. Las molduras están disponibles en tres colores: negro, blanco o roble. También puedes añadir un paspartú de cartón cortado y montado, disponible en negro, blanco, crema y marfil. A continuación tienes los precios de estos productos de enmarcado (en dólares estadounidenses):
Proporción 1,41:1 (tamaños A europeos)
|A4
|A3
|A2
|A1
|$
|Solo marco
|34,32 $
|41,89 $
|61,34 $
|89,76 $
|Marco + paspartú
|37,40 $
|45,73 $
|66,71 $
|96,26 $
Proporción 1:1 (cuadrado)
|30x30 cm
|40x40 cm
|50x50 cm
|$
|Solo marco
|40,63 $
|46,88 $
|65,63 $
|Marco + paspartú
|44,69 $
|51,56 $
|72,19 $
Proporción 4:5
|28x35 cm
|40x50 cm
|$
|Solo marco
|40,15 $
|52,05 $
|Marco + paspartú
|43,41 $
|56,93 $
Proporción 3:4
|30x40 cm
|60x80 cm
|$
|Solo marco
|41,90 $
|118,45 $
|Marco + paspartú
|45,86 $
|129,34 $
Proporción 5:7
|70x100 cm
|$
|Solo marco
|158,18 $
|Marco + paspartú
|167,34 $
Proporción 2:3
|30x45 cm
|40x60 cm
|$
|Solo marco
|45 $
|57,50 $
|Marco + paspartú
|48,75 $
|63,75 $
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