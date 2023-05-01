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¿Cuánto cuestan los marcos prefabricados para dropshipping?

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Nuestros marcos prefabricados para dropshipping están hechos de madera y cristal. Las molduras están disponibles en tres colores: negro, blanco o roble. También puedes añadir un paspartú de cartón cortado y montado, disponible en negro, blanco, crema y marfil. A continuación tienes los precios de estos productos de enmarcado (en dólares estadounidenses):

Proporción 1,41:1 (tamaños A europeos)

A4A3A2A1
$Solo marco34,32 $41,89 $61,34 $89,76 $
Marco + paspartú37,40 $45,73 $66,71 $96,26 $

Proporción 1:1 (cuadrado)

30x30 cm40x40 cm50x50 cm
$Solo marco40,63 $46,88 $65,63 $
Marco + paspartú44,69 $51,56 $72,19 $

Proporción 4:5

28x35 cm40x50 cm
$Solo marco40,15 $52,05 $
Marco + paspartú43,41 $56,93 $

Proporción 3:4

30x40 cm60x80 cm
$Solo marco41,90 $118,45 $
Marco + paspartú45,86 $129,34 $

Proporción 5:7

70x100 cm
$Solo marco158,18 $
Marco + paspartú167,34 $

Proporción 2:3

30x45 cm40x60 cm
$Solo marco45 $57,50 $
Marco + paspartú48,75 $63,75 $

Más información sobre nuestros productos de enmarcado prefabricado aquí

Actualizado el octubre 2026

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