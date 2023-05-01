¿Dónde encuentro la factura de mis pedidos de dropshipping?

Cuando gestionamos tus ventas de arte online, te cobramos los costes de gestión (fulfilment). En creativehub puedes ver y descargar la factura de tus pedidos, con el desglose de los costes de gestión que te cobramos. Así se hace:

Haz clic en tu nombre o icono de perfil, arriba a la derecha de tu cuenta de creativehub Selecciona «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) en el menú desplegable Selecciona «Store fulfillment» (gestión de pedidos de la tienda) en el menú de la izquierda Aquí puedes filtrar los pedidos que quieres ver Todos tus pedidos aparecen listados aquí con sus detalles. Puedes descargar la factura haciendo clic en el botón de descarga.