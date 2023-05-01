¿Dónde encuentro la factura de mis pedidos de dropshipping?

Cuando gestionamos tus ventas de arte online, te cobramos los costes de gestión (fulfilment). En creativehub puedes ver y descargar la factura de tus pedidos, con el desglose de los costes de gestión que te cobramos. Así se hace:
- Haz clic en tu nombre o icono de perfil, arriba a la derecha de tu cuenta de creativehub
- Selecciona «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) en el menú desplegable
- Selecciona «Store fulfillment» (gestión de pedidos de la tienda) en el menú de la izquierda
- Aquí puedes filtrar los pedidos que quieres ver
- Todos tus pedidos aparecen listados aquí con sus detalles. Puedes descargar la factura haciendo clic en el botón de descarga.