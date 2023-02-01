¿Qué detalles del producto se importan a mi tienda?

Al importar productos de impresión a tu web, aparece una ventana emergente que te pregunta qué detalles del producto quieres que importemos con tu producto o variantes.

Estas son las 4 opciones de importación:

Product variants (variantes del producto): el tipo de papel, el tamaño y los ajustes de edición aplicados al producto o variante en los ajustes de venta. Esta opción no se puede desmarcar.

(variantes del producto): el tipo de papel, el tamaño y los ajustes de edición aplicados al producto o variante en los ajustes de venta. Esta opción no se puede desmarcar. Variant prices (precios de las variantes): el precio aplicado a las variantes del producto en los ajustes de venta. Si esta casilla está marcada, importaremos el precio que has guardado en creativehub. Si no lo está, no importaremos el precio. Sin embargo, si es la primera importación de ese producto o variante, importaremos el precio.

(precios de las variantes): el precio aplicado a las variantes del producto en los ajustes de venta. Si esta casilla está marcada, importaremos el precio que has guardado en creativehub. Si no lo está, no importaremos el precio. Sin embargo, si es la primera importación de ese producto o variante, importaremos el precio. Add to shipping profile (añadir al perfil de envío) (solo Shopify/WooCommerce) : el producto se asignará a tu perfil de envío. Más información aquí

(añadir al perfil de envío) : el producto se asignará a tu perfil de envío. Más información aquí Product images (imágenes del producto): la imagen principal (la que se imprime) y las imágenes de previsualización a escala (vista previa en una pared de interior). Si esta opción está desmarcada y es la primera importación, solo se importará a la web la imagen principal del producto.

Cada vez que inicias una importación, todas las casillas están marcadas por defecto. Puedes desmarcar cualquier información que no quieras que se sobrescriba en la web.

Te damos la posibilidad de desmarcar opciones de importación para que puedas importar actualizaciones de las variantes (tamaño, papel, ediciones) sin sobrescribir los detalles del producto en tu web. Más información sobre cómo importar productos de creativehub a tu web.