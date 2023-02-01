¿Por qué no puedo conectar mi tienda WooCommerce con creativehub?

A diferencia de nuestras otras integraciones, como Shopify y Squarespace, WooCommerce (WordPress) es un sistema de código abierto autoalojado, lo que significa que es un entorno menos controlado.

Nuestro servicio para WooCommerce es totalmente funcional; sin embargo, por lo anterior, tu sitio de WordPress puede tener ajustes particulares que entren en conflicto con nuestro proceso de conexión.

Si no puedes conectar tu tienda WooCommerce, prueba estas 2 cosas:

Ajustes de seguridad del servidor

Si usas un servicio externo como Cloudflare para la seguridad, es probable que esté bloqueando la comunicación desde nuestro servidor mediante su sistema de detección de bots o algo similar. Puedes añadir una excepción para nuestro servidor, lo que debería permitir establecer la conexión. Nuestra IP es: 20.50.149.65

Ajustes de enlaces permanentes

Cambia los ajustes de enlaces permanentes de «Simple» a «Nombre de la entrada» en los ajustes de tu WordPress/WooCommerce: