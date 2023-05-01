¿Por qué mis productos de Etsy muestran 999 unidades de stock?

Etsy exige una «cantidad de stock» en todos los productos debido a su estructura de precios. Por este motivo, importamos los productos que has configurado como ediciones abiertas con un stock predeterminado de 999 unidades (la cantidad máxima que permite Etsy para un solo producto). Si tienes 3 variantes de un producto, las 999 unidades se reparten a partes iguales entre ellas, de modo que cada variante tendrá un stock de 333.

Los productos configurados como edición limitada se importan con el stock que les hayas añadido en creativehub. Eso sí, ten en cuenta que Etsy limita la cantidad a 999 por producto.

El ejemplo siguiente muestra productos en Etsy con un stock de edición limitada de 100 y un stock de edición abierta de 999. Puedes saber más sobre las comisiones de Etsy aquí.