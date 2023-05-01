¿Dónde añado los ajustes de marca a mis pedidos de dropshipping?

Puedes subir los datos de tu marca en la sección «Brand settings» (ajustes de marca) de creativehub. Así se hace:
- Haz clic en tu icono de perfil, en la esquina superior derecha
- Selecciona «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) en el menú desplegable
- Selecciona «Brand settings» (ajustes de marca) en el menú de la izquierda
En esta página encontrarás secciones independientes para:
- Crear un artista y subir firmas (más información aquí)
- Personalizar con tu marca el certificado de edición limitada (más información aquí)
- Añadir tu marca al embalaje (más información aquí)
- Insertos personalizados (más información aquí).