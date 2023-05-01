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¿Dónde añado los ajustes de marca a mis pedidos de dropshipping?

Puedes subir los datos de tu marca en la sección «Brand settings» (ajustes de marca) de creativehub. Así se hace:

  1. Haz clic en tu icono de perfil, en la esquina superior derecha
  2. Selecciona «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) en el menú desplegable
  3. Selecciona «Brand settings» (ajustes de marca) en el menú de la izquierda

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Actualizado el octubre 2026

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