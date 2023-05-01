¿Por qué debo verificar mi tarjeta para el dropshipping?

Al añadir tu tarjeta bancaria a creativehub para pagar los costes de gestión de tus pedidos de dropshipping, es posible que te pidamos verificarla con un cargo único de unos 1,20 € (1 £), que te devolvemos.

Hemos puesto en marcha esta medida de seguridad para establecer una conexión segura entre tu banco y creativehub. Este cargo único indica a tu banco que has autorizado previamente los pagos que se cargarán por tus costes de gestión. Así se reduce la probabilidad de que tu banco rechace pagos futuros por motivos de prevención de fraude.