¿Cómo aplico una configuración de venta a los archivos que quiero vender?

Aplica una configuración a tus productos, como por ejemplo el tamaño, precio, tipo de papel y edición limitada, para que puedas venderlos en tu tienda e-commerce.

Paso 1: Inicia una sesión y sube tus archivos

Para aplicar una configuración a tus archivos, inicia sesión en tu cuenta de creativehub o regístrate para crear una cuenta gratis.

Si aún no has subido tus ficheros, escoge los que deseas vender y súbelos a tu cuenta de creativehub.

Para ello, haz clic en el botón ‘Subir’ situado en la parte derecha del menú o simplemente arrastra y suelta tus archivos en la ventana del explorador de creativehub.

Por favor, ten en cuenta de que la configuración de venta se puede aplicar únicamente a los tipos de archivos que imprimimos: JPEG, PNG y TIFF.

Paso 2: Selecciona los ficheros que quieres vender

En tu cuenta de creativehub, haz clic en la opción ‘Archivos’ en el menú de la izquierda y selecciona el o los archivos que quieres vender en tu tienda Shopify, marcando la casilla situada en la parte superior izquierda de cada vista previa de archivo.

Luego haz clic en la opción ‘Vender como impresión’ situada en el menú de la derecha.

Elige tu configuración de precio, tamaño y tipo de papel.

Ahora estás en la página ‘Vende como impresión’. Para aplicar la configuración deseada, haz clic en el botón ‘+ Añade impresión’ y aplica la configuración siguiente: