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¿Cómo aplico una configuración de venta a los archivos que quiero vender?

Contenido

Aplica una configuración a tus productos, como por ejemplo el tamaño, precio, tipo de papel y edición limitada, para que puedas venderlos en tu tienda e-commerce.

Paso 1: Inicia una sesión y sube tus archivos 

Para aplicar una configuración a tus archivos, inicia sesión en tu cuenta de creativehub o regístrate para crear una cuenta gratis.

Si aún no has subido tus ficheros, escoge los que deseas vender y súbelos a tu cuenta de creativehub. 

Para ello, haz clic en el botón ‘Subir’ situado en la parte derecha del menú o simplemente arrastra y suelta tus archivos en la ventana del explorador de creativehub. 

Por favor, ten en cuenta de que la configuración de venta se puede aplicar únicamente a los tipos de archivos que imprimimos: JPEG, PNG y TIFF.

Paso 2: Selecciona los ficheros que quieres vender

En tu cuenta de creativehub, haz clic en la opción ‘Archivos’ en el menú de la izquierda y selecciona el o los archivos que quieres vender en tu tienda Shopify, marcando la casilla situada en la parte superior izquierda de cada vista previa de archivo. 

Luego haz clic en la opción ‘Vender como impresión’ situada en el menú de la derecha.

Elige tu configuración de precio, tamaño y tipo de papel.

Ahora estás en la página ‘Vende como impresión’. Para aplicar la configuración deseada, haz clic en el botón ‘+ Añade impresión’ y aplica la configuración siguiente:

  • Establece tu tamaño
    Ambas medidas Imperial y Métrica están disponibles. 
  • Establece tu precio
    Puedes previsualizar el coste de los diferentes tamaños y de cuánto será el beneficio neto una vez que se deduzca el coste de la impresión.
  • Ediciones limitadas (opcional)
    Si quieres ofrecer tu impresión como edición limitada, haz clic en la casilla y aplica la cifra de ediciones deseadas.
  • Establece el tipo de papel
    Elige entre una gama de 11 papeles profesionales artísticos y fotográficos. Haz clic aquí para más información sobre nuestros papeles.
  • Guarda tu configuración
    Si has seleccionado varias imágenes, hacer clic en ‘Guardar’ te llevará a la siguiente imagen para repetir el proceso. Si quieres aplicar tu configuración a más fotos a la vez, marca la casilla que te ofrece esa opción en el menú desplegable debajo de ‘Tipo de papel’.
Actualizado el 9 noviembre 2022

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