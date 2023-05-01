¿Puedo cancelar un pedido de dropshipping?

Cuando haces una venta en tu tienda, importamos los datos y creamos un pedido de gestión en tu cuenta de creativehub al día siguiente.
No estamos preparados para cancelaciones automáticas de pedidos a través de tu tienda. Esto significa que, si cancelas un pedido en tu tienda, igualmente importaremos sus datos y seguiremos adelante con la gestión. En el caso de Shopify, existe un botón para solicitar la cancelación. Si se usa este botón de solicitud de cancelación, la solicitud será rechazada.
Si quieres cancelar un pedido, debes contactar con nosotros de inmediato para solicitarlo. Si tu solicitud de cancelación nos llega antes de que el pedido se haya impreso, podremos cancelarlo. Si nos llega después de que el pedido se haya impreso, no podremos reembolsar los costes de gestión, pero con gusto cambiaremos la dirección de envío para que el pedido te llegue a ti, el vendedor, y no a tu cliente.
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