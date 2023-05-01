¿Cuánto tardan mis ventas en aparecer en creativehub?

Tus pedidos de dropshipping llegan a nuestro sistema el día después de que los recibas en tu tienda. Este es el motivo:

Todos los pedidos que recibes en un día determinado se envían a nuestro sistema de producción después de la medianoche de ese día. Es decir, si has vendido 10 productos en tu web el 2 de mayo, todos esos pedidos se envían a nuestro sistema de producción después de la medianoche del 2 de mayo. El proceso es el mismo aunque solo hayas vendido 1 producto ese día.

Este proceso permite agrupar varios pedidos en un único cargo por los costes de gestión, de modo que al vendedor solo se le cobra una vez al día.

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