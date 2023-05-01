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¿Cómo conecto mi cuenta utilizando la aplicación Shopify?

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Averigua cómo conectar tu cuenta de creativehub con tu tienda Shopify utilizando la aplicación creativehub Shopify.

Regístrate en creativehub y Shopify

Antes de poder instalar la aplicación creativehub Shopify, necesitas primero una cuenta de creativehub y una tienda Shopify por separado. 

Instala la aplicación creativehub Shopify 

Haz clic en la opción ‘Aplicaciones’ del menú principal en tu cuenta Shopify, situado en la parte izquierda de tu pantalla. Luego selecciona ‘Visita Tienda de aplicaciones Shopify’. 

La tienda de aplicaciones se abrirá en otra pestaña. Busca ‘creativehub’ y sigue los pasos de instalación. Una vez instalada, tus cuentas creativehub y Shopify están conectadas. 

Actualizado el 9 noviembre 2022

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