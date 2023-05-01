¿Cómo conecto mi cuenta utilizando la aplicación Shopify?

Averigua cómo conectar tu cuenta de creativehub con tu tienda Shopify utilizando la aplicación creativehub Shopify.

Regístrate en creativehub y Shopify

Antes de poder instalar la aplicación creativehub Shopify, necesitas primero una cuenta de creativehub y una tienda Shopify por separado.

creativehub

Regístrate para crear tu cuenta creativehub gratis.

Regístrate para crear tu cuenta creativehub gratis. Shopify

Entra en Shopify para escoger tu plan de subscripción y diseñar tu tienda.

Instala la aplicación creativehub Shopify

Haz clic en la opción ‘Aplicaciones’ del menú principal en tu cuenta Shopify, situado en la parte izquierda de tu pantalla. Luego selecciona ‘Visita Tienda de aplicaciones Shopify’.

La tienda de aplicaciones se abrirá en otra pestaña. Busca ‘creativehub’ y sigue los pasos de instalación. Una vez instalada, tus cuentas creativehub y Shopify están conectadas.