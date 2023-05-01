¿Por qué debo subir los archivos de mi obra a creativehub?

El motivo por el que debes subir los archivos de tus obras a creativehub, en lugar de directamente a tu web, es que imprimimos y gestionamos tu pedido a partir de ese archivo de impresión. Si el archivo no está en tu cuenta de creativehub, no podemos imprimir el pedido.

Por eso debes subir a creativehub archivos de alta resolución, idealmente a 300 PPI y dimensionados al tamaño de impresión más grande que necesites.

Una vez que aplicas los ajustes de venta a tus archivos, nuestro sistema genera un código SKU único para cada producto o variante creada. Más información sobre cómo funcionan los códigos SKU.