¿De qué materiales son los marcos prefabricados de dropshipping?

Marca de los marcos

La marca de nuestros marcos prefabricados para dropshipping es Nielsen Quadrum. Para ver un resumen de los marcos que ofrecemos, mira este vídeo:

Materiales de madera

Los marcos Quadrum se fabrican en Alemania con madera certificada FSC®. La madera procede de bosques gestionados de forma sostenible que cumplen los criterios del Forest Stewardship Council. Los marcos de roble son de madera maciza de origen certificado FSC® con chapa de roble.

Materiales del cristal

La mayoría de los cristales de los marcos son de vidrio flotado con cantos pulidos y filtro UV de aproximadamente el 45 %. Para los tamaños extragrandes A1, 60x80 cm y 70x100 cm usamos un acrílico transparente de 3 mm de muy alta calidad para evitar daños durante el transporte. Los marcos también incluyen un inserto libre de ácido y un panel trasero resistente.

Colores de los marcos

Los colores disponibles son «blanco», «negro» y «roble».

Puedes ver una vista previa de estas opciones de color en nuestra web aquí. Ten en cuenta que las vistas previas son de marcos en tamaños A, pero el acabado es idéntico en todos los tamaños que ofrecemos.

Dimensiones de los marcos

Ofrecemos marcos prefabricados para dropshipping en 12 tamaños que cubren las proporciones más habituales, como los formatos A, 1:1, 2:3, 3:4, 4:5 y 5:7. Descubre más sobre estos tamaños y sus costes aquí.

En todos estos tamaños, las dimensiones de la moldura de madera son las mismas: 25 mm de fondo y 16 mm de ancho.

Sistema de colgado

El sistema de colgado del panel trasero es de tipo «colgador para clavo». Los marcos de tamaño A llevan colgadores tanto en formato vertical como horizontal. Así es el sistema de colgado en la parte trasera del marco: