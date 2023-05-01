Cómo diseñar y preparar tu inserto personalizado

Los insertos personalizados se imprimen en impresoras de oficina de alta calidad sobre un papel texturizado premium. Teniendo esto en cuenta, aquí tienes algunas consideraciones clave para diseñar tu inserto personalizado.

Qué hacer:

Diseño sencillo . Tu lámina es tu carta de presentación artística ante el comprador, así que procura que el diseño del inserto sea sobrio y se centre en el mensaje al comprador.

. Tu lámina es tu carta de presentación artística ante el comprador, así que procura que el diseño del inserto sea sobrio y se centre en el mensaje al comprador. Uso del blanco . Procura que la mayor parte del fondo sea blanco puro (#ffffff); así se aprovecha el blanco roto natural del papel, que da al inserto un aspecto y un tacto de alta calidad.

. Procura que la mayor parte del fondo sea blanco puro (#ffffff); así se aprovecha el blanco roto natural del papel, que da al inserto un aspecto y un tacto de alta calidad. Colores claros. Cuando necesites color, usa una paleta clara: tonos de blanco, blanco roto, crema, gris y colores pastel.

Qué evitar:

Colores oscuros . Evita los colores intensos, en especial negros, grises oscuros, azules oscuros, etc.

. Evita los colores intensos, en especial negros, grises oscuros, azules oscuros, etc. Grandes bloques de color . Procura usar el color natural del papel como fondo.

. Procura usar el color natural del papel como fondo. Imágenes detalladas . Evita las imágenes o fotografías con mucho detalle. Si las usas, que sean elementos de acompañamiento y no los protagonistas.

. Evita las imágenes o fotografías con mucho detalle. Si las usas, que sean elementos de acompañamiento y no los protagonistas. Letra pequeña. Mantén el tamaño de letra por encima de 12 pt y deja un buen espaciado entre palabras y líneas de texto.

Preparación del archivo:

Especificación: acoplado (es decir, sin capas)

Espacio de color: Adobe RGB 98

Tamaño: A4 (210 x 297 mm)

Formato: PDF

Ejemplos de diseño:

Para aprender a subir tu inserto personalizado, sigue esta guía paso a paso rápida y sencilla.