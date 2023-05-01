¿Cómo compruebo que mi web está conectada al dropshipping?

Cuando conectas tu web con creativehub, la conexión aparece listada en tu cuenta de creativehub. Si no ves esa conexión en tu cuenta, significa que tu web no se ha conectado correctamente y, por tanto, no recibiremos los pedidos de tus clientes. Así puedes comprobarlo:

Haz clic en tu icono de perfil, arriba a la derecha de la página Selecciona «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) en el menú desplegable Haz clic en «Integrations» (integraciones) en el menú de la izquierda Aquí se muestran las integraciones de tu web. Si tu web está conectada, verás su URL junto a un botón «Disconnect» (desconectar). Si no está conectada, verás el botón «Connect» (conectar).

