Mi pedido no ha llegado a mi cliente: ¿se ha perdido en tránsito?

Si una lámina se pierde en tránsito, reimprimimos el pedido y lo enviamos a tu cliente a nuestro cargo.
Se considera perdido en tránsito un envío cuyo enlace de seguimiento no muestra movimiento durante el número de días indicado en la tabla siguiente:
|Destino del envío
|Envío postal (días laborables sin actualizaciones)
|Envío por mensajería (días laborables sin actualizaciones)
|Reino Unido
|8
|3
|Alemania
|8
|3
|Europa (UE)
|14
|5
|Europa (EEE y Suiza)
|14
|5
|Norteamérica (EE. UU., Canadá)
|N/D
|7
|Resto del mundo
|N/D
|10