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Mi pedido no ha llegado a mi cliente: ¿se ha perdido en tránsito?

Si una lámina se pierde en tránsito, reimprimimos el pedido y lo enviamos a tu cliente a nuestro cargo.

Se considera perdido en tránsito un envío cuyo enlace de seguimiento no muestra movimiento durante el número de días indicado en la tabla siguiente:

Destino del envíoEnvío postal (días laborables sin actualizaciones)Envío por mensajería (días laborables sin actualizaciones)
Reino Unido83
Alemania83
Europa (UE)145
Europa (EEE y Suiza)145
Norteamérica (EE. UU., Canadá)N/D7
Resto del mundoN/D10
Actualizado el octubre 2026

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