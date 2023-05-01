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¿Qué papel se usa para los insertos y los certificados?

En los pedidos de dropshipping puedes incluir un certificado de autenticidad y/o un inserto personalizado.

Tanto los insertos personalizados como los certificados de autenticidad se imprimen en impresoras de oficina de alta calidad en tamaño A4.

El papel que usamos para estos artículos es un papel texturizado de alta calidad, con estas características:

NombreDiamond White Fine Linen Effect
ColorBlanco
AcabadoLiso
FormatoA4
MaterialPapel / cartulina
Gramaje135 g/m²
Reciclable
Descripción arancelariaCon un peso de 70 g/m² o más pero sin exceder los 400 g/m² y una blancura superior a 84 (medida según la norma ISO 2470-1)
Código arancelario48102930
SostenibilidadFSC
Tamaño (mm)210 x 297 mm
Tamaño (cm)21 x 29,7 cm
Tamaño (pulgadas)8,27 x 11,69 pulgadas
Actualizado el octubre 2026

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