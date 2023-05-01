¿Puedo personalizar los productos de impresión en mi tienda?

Qué características de un producto se pueden modificar cuando lo importas de theprintspace/creativehub a tu tienda.

Personalizar tu producto en Shopify

Una vez que tus productos han sido importados en Shopify están preparados para listar y vender.

A partir de este momento, tienes pleno control para personalizar la lista de productos en el mismo Shopify, incluido el nombre, la descripción, fotos, el precio y más.

Sin embargo, ten en cuenta estos puntos importantes:

Precio: Si el precio de venta cambia en Shopify, el precio que cobramos para la impresión seguirá siendo el mismo. Puedes bajar el precio de venta por debajo del coste que te cobramos, lo que significa que puedes perder dinero en tus ventas. Es responsabilidad del vendedor gestionar el precio de venta.

Si el precio de venta cambia en Shopify, el precio que cobramos para la impresión seguirá siendo el mismo. Puedes bajar el precio de venta por debajo del coste que te cobramos, lo que significa que Ediciones limitadas: Si tienes las opciones de configuración de edición limitada activadas en creativehub, aparecerá como ‘cantidad en stock’’ en Shopify. Estas cifras están sincronizadas, lo que significa que cuando vendes un producto de edición limitada, el stock disminuye en Shopify y un producto de edición limitada se tacha de la lista en creativehub.

Si tienes las opciones de configuración de edición limitada activadas en creativehub, aparecerá como ‘cantidad en stock’’ en Shopify. Estas cifras están sincronizadas, lo que significa que cuando vendes un producto de edición limitada, el stock disminuye en Shopify y un producto de edición limitada se tacha de la lista en creativehub. La ‘cantidad en stock’ no está bloqueada en Shopify. Si cambias esta cifra, la de creativehub no cambiará. Es responsabilidad del vendedor cerciorarse de que la cantidad en stock refleje la configuración en creativehub.



Si la cambias sin querer, entonces una nueva importación del producto restablecerá la cantidad en stock para que corresponda con la que está guardada en creativehub.