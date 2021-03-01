¿Cómo es el certificado de edición limitada que recibe el cliente?

Cómo y dónde realizar en creativehub una vista previa del certificado de edición limitada incluido con tus ventas de impresión.
Primeros pasos
Antes de poder realizar la vista previa de tu certificado de edición limitada personalizado, deberás haber añadido el nombre de tu artista y marca en tu ‘Configuración de la tienda de arte’.
Haz clic aquí para averiguar cómo añadir esta información.
Vista previa de tu certificado de edición limitada
Para realizar la vista previa del certificado debes iniciar sesión en creativehub y hacer clic en tu nombre en la parte superior derecha de la pantalla. Luego seleccionas ‘Configuración tienda de arte’ en el menú desplegable.
Desplázate hacia abajo hasta la sección ‘Marca para certificados’ y haz clic en ‘Vista previa de certificado’.
Eso te llevará a una pestaña donde aparecerá la vista previa de tu certificado.