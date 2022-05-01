¿Los productos importados se publican automáticamente en mi web?

Cuando importas un producto de creativehub a tu web, no se publica automáticamente. Tienes que publicarlo o activarlo manualmente en tu web. Es un paso previo a la publicación habitual en todas las plataformas web, que te permite editar la ficha del producto antes de que sea visible.
El proceso para publicar tus productos varía un poco en cada una de las plataformas de comercio electrónico compatibles. Te lo explicamos a continuación:
Shopify
Los productos importados se encuentran en la sección «Productos» de tu cuenta de Shopify.
- Ve a la sección Productos
- Selecciona el producto importado
- Haz clic en la opción «Más acciones»
- Selecciona «Establecer como activo» en el menú desplegable
- Haz clic también en «Añadir canales disponibles» para publicar tu producto
Squarespace
Todos los productos importados se guardan en «Inventario», dentro de la sección Comercio de tu cuenta de Squarespace.
- Selecciona «Comercio» y ve a «Inventario»
- Los productos se guardan como ocultos. Haz clic ahí y elige «Público» para publicarlos.
WooCommerce
Los productos importados están en la sección «Productos» de tu plugin de WooCommerce. Aparecen marcados como «Pendiente» mientras no estén publicados.
- Ve a la sección «Todos los productos» y selecciona el producto
- Haz clic en «Publicar» en la página de detalles del producto
Etsy
Los productos importados se guardan como «Borradores» en tu cuenta de Etsy.
- Ve a «Anuncios»
- Elige «Borradores» entre las opciones de estado del anuncio
- Selecciona el producto que quieres publicar
- Haz clic en «Publicar»
WIX
El estado de visibilidad de los productos importados es «Oculto».
- Ve a la sección Productos
- Elige el producto que quieres publicar
- Haz clic en «Configurar visibilidad» y selecciona «Visible»