¿Cómo aplico los certificados de edición limitada a mis archivos?

Cómo aplicar el nombre y firma de tu artista a la impresión de edición limitada que quieres vender.

Primeros pasos

Cuando tienes preparado el nombre de tu artista, su firma y el logo para tu certificado de edición limitada, tienes que asignar este certificado al o a los productos que planificas vender.

Si aún no has establecido el nombre de tu artista, haz clic aquí para que te guiemos rápidamente por este proceso.

Asignar certificados de edición limitada

Navega hacia tus ‘Archivos’ en el menú de la izquierda de tu cuenta de creativehub.

De ahí, selecciona el o los archivos al o a los que deseas aplicar el certificado de edición limitada marcando la casilla en la parte superior izquierda de la vista previa de archivo, y luego haz clic en ‘Editar’ en el menú de la derecha.

Una vez que haces clic en ‘Editar’, se abre una pequeña ventana. Selecciona el nombre de tu artista de la lista desplegable en ‘Creador’, y selecciona tu logo.