¿El envío se cobra por pedido o por artículo en dropshipping?

Cómo te cobramos
Las tarifas de envío que te cobramos durante la gestión del pedido se aplican así:
- Los gastos de entrega de láminas se cobran por pedido, no por lámina
- Los gastos de entrega de láminas enmarcadas se cobran por marco, no por pedido
- Cuando se combinan láminas sueltas y láminas enmarcadas, se aplica la lógica del envío de enmarcados
Puedes consultar aquí las tarifas de envío que cobramos.
Ejemplos
Teniendo en cuenta lo anterior, aquí tienes algunos ejemplos:
- Si tu cliente hace un único pedido de 5 láminas, se te cobrará una sola tarifa de entrega de láminas
- Si tu cliente hace un único pedido de 2 marcos, se te cobrará la suma de la tarifa de entrega de cada marco
- Si tu cliente hace un único pedido de 1 marco y 2 láminas, se te cobrará una sola tarifa de entrega de marco
- Si tu cliente hace un único pedido de 2 marcos y 2 láminas, se te cobrará la suma de la tarifa de entrega de cada marco