¿El envío se cobra por pedido o por artículo en dropshipping?

Cómo te cobramos

Las tarifas de envío que te cobramos durante la gestión del pedido se aplican así:

Los gastos de entrega de láminas se cobran por pedido, no por lámina

Los gastos de entrega de láminas enmarcadas se cobran por marco, no por pedido

Cuando se combinan láminas sueltas y láminas enmarcadas, se aplica la lógica del envío de enmarcados

Puedes consultar aquí las tarifas de envío que cobramos.

Ejemplos

Teniendo en cuenta lo anterior, aquí tienes algunos ejemplos: