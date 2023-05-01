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¿El envío se cobra por pedido o por artículo en dropshipping?

Contenido

Cómo te cobramos

Las tarifas de envío que te cobramos durante la gestión del pedido se aplican así:

  • Los gastos de entrega de láminas se cobran por pedido, no por lámina
  • Los gastos de entrega de láminas enmarcadas se cobran por marco, no por pedido
  • Cuando se combinan láminas sueltas y láminas enmarcadas, se aplica la lógica del envío de enmarcados

Puedes consultar aquí las tarifas de envío que cobramos.

Ejemplos

Teniendo en cuenta lo anterior, aquí tienes algunos ejemplos:

  • Si tu cliente hace un único pedido de 5 láminas, se te cobrará una sola tarifa de entrega de láminas
  • Si tu cliente hace un único pedido de 2 marcos, se te cobrará la suma de la tarifa de entrega de cada marco
  • Si tu cliente hace un único pedido de 1 marco y 2 láminas, se te cobrará una sola tarifa de entrega de marco
  • Si tu cliente hace un único pedido de 2 marcos y 2 láminas, se te cobrará la suma de la tarifa de entrega de cada marco
Actualizado el octubre 2026

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