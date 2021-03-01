Cómo vender tu arte online con theprintspace

Cómo puedes puedes utilizar creativehub y una tienda de comercio electrónico personalizado para vender tu arte online.

Nuestra plataforma de ventas de arte online

Te ahorramos el estrés de montar una tienda y gestionar las ventas de tus impresiones online. Conectamos nuestro sistema de impresión bajo demanda creativehub con las plataformas líderes de comercio electrónico como Shopify y Etsy, además de otras 5 integraciones en desarrollo para su lanzamiento a principios del 2022.



Esto significa que cuando vendes impresiones de arte a través de tu tienda, nosotros nos encargamos de la impresión y del proceso de realización de tu pedido, enviándolo directamente a tu cliente por una tarifa.

Un ejemplo de tienda

Previsualiza en tiempo real aquí.

Preparación del pedido

Cuando realizas una venta en tu tienda nos encargamos de toda la logística que viene después.

Imprimimos tus pedidos en nuestro estudio de impresión profesional, los enviamos a tus clientes e incluimos un certificado de autenticidad con tu firma.

Esto te dará más tiempo para crear arte y centrarte en promocionar tu tienda.

Cómo funciona

Empieza a vender con creativehub

¿Qué te parece? Empezar es sencillo, no tienes más que consultar los dos artículos siguientes para empezar a vender tu arte online ¡en un abrir y cerrar de ojos!



Empieza a vender en Shopify en 7 pasos