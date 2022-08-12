¿Cómo añado bordes a los productos de impresión en creativehub?

Puedes añadir bordes a tus láminas al aplicar la configuración de venta al archivo en creativehub.

Selecciona la lámina a la que quieres añadir los bordes Haz clic en «Sell as print» (vender como lámina) en las opciones de la derecha

Aquí puedes crear tus productos de impresión. Haz clic en el botón «Add print size» (añadir tamaño de impresión).

Ahora estás en la pantalla donde puedes configurar tus productos de impresión. Usa el desplegable para seleccionar «custom size (print only)» (tamaño personalizado, solo lámina).

Actualiza el tamaño de impresión y los datos del borde que necesites.

Haz clic en «Save» (guardar) cuando hayas terminado.