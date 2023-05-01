¿Cómo controla creativehub mis ediciones limitadas?

Cuando configuras tu producto de impresión como edición limitada, defines en creativehub una cantidad de venta para ese producto. Esa cantidad se importa a tu web junto con el resto de detalles del producto, y permite a creativehub llevar el control de tus ediciones limitadas cuando las vendes en tu web.

Las ediciones limitadas se configuran para cada variante. Sin embargo, puedes vincular ediciones; por ejemplo, si tienes una lámina A3 enmarcada y una lámina A3 sin marco, pueden contar como la misma edición limitada. Más información aquí

Esto significa que, cuando se vende un producto de edición limitada en la web, el número de edición se marca como vendido en creativehub y se envía con el pedido un certificado de edición limitada y/o se imprimen en la lámina la firma digital y el número de edición.

Ambos números están sincronizados, de modo que cada vez que se produce una venta en tu web, el número de creativehub se actualiza automáticamente.

La cantidad del producto de edición limitada de creativehub se mostrará en tu web (tras la importación) de la siguiente forma:

Shopify: Cantidad

Etsy: Cantidad

Squarespace: Unidades

WooCommerce: Cantidad de stock

Wix: Stock