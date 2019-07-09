Todo bajo el
Nuestra misión
theprintspace es el principal laboratorio de impresión de Bellas Artes y Fotografía del Reino Unido. Nos gusta mantener a nuestros clientes satisfechos con nuestros productos y servicios, por eso ofrecemos una garantía sin objeciones. Si no cumplimos con tus expectativas, te ofrecemos un reembolso completo o volvemos a enviar tu pedido al siguiente día hábil.
Una comunidad artística vibrante
Amamos el arte, por eso organizamos regularmente talleres, eventos y exposiciones gratuitos. Únete a nosotros para inspirarte y compartir ideas con nuestra comunidad de artistas visuales.Síguenos en Instagram
Fundación y crecimiento
Desde su apertura en octubre de 2007, theprintspace ha recibido elogios tanto de profesionales de la industria como de clientes, estableciéndose firmemente como un laboratorio de impresión de Bellas Artes y Fotografía de primer nivel. Esto fue posible gracias al lanzamiento de nuestro revolucionario software web, creativehub, que permite a artistas y fotógrafos solicitar en línea servicios profesionales de impresión artística, montaje y enmarcado, para ahorrarles tiempo y dinero y permitirles concentrarse en lo que mejor saben hacer: crear grandes obras de arte.
Contacta con nosotros
Puedes usar la función de chat durante nuestro horario de oficina haciendo clic en el botón azul en la esquina inferior derecha de la pantalla. Como alternativa, rellena el formulario de contacto y uno de nosotros se pondrá en contacto contigo lo antes posible.