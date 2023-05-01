¿Se asignan los productos de creativehub a ubicaciones Shopify?

Cuando creas tu tienda de Shopify se te pide una dirección, que por defecto se convierte en tu «ubicación de la tienda». Los productos que crees manualmente en Shopify se prepararán por defecto desde esta ubicación.

Cuando importas productos desde creativehub, se añaden a una nueva ubicación generada por nuestra app llamada «Creatvehub Fulfilment». Así se ven ambas en los ajustes de Shopify > Ubicaciones:

Los productos de creativehub y sus variantes importados a tu tienda de Shopify se asignarán automáticamente a esta ubicación. Si cambias la ubicación manualmente, no gestionaremos los pedidos que contengan esa(s) variante(s):