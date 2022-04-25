Si te tomas en serio la venta de arte online, necesitas tener verdaderos productos de arte, ofrecer constancia en la reproducción de color, y garantizar la experiencia para tus clientes. Con nosotros puedes estar tranquilo sabiendo que los artistas más destacados del mundo usan nuestro servicio de impresión y de dropshipping.
Es idóneo para imágenes muy contrastadas, así como para colores vívidos y fluorescentes. La base baritada crea unos blancos muy blancos y negros muy densos mientras que la sedosa y reflectante superficie realza los detalles y la definición.
Compuesto por un 90% de fibras de bambú y 10% de algodón, es la opción más ecológica de nuestra gama. Este papel natural, de tono cálido, superficie lisa y sin blanqueadores ópticos ofrece una máxima resistencia al envejecimiento.
Con su suave textura que recuerda a la piel de naranja y su base de un blanco neutro y luminoso, reproduce imágenes en blanco y negro con una naturalidad perfecta. Ofrece una reproducción vibrante de los colores y un detalle minucioso. Es muy apreciado por los fotógrafos.
El acabado extra mate del Hahnemühle Photorag lo convierte en uno de nuestros papeles más populares entre artistas, ilustradores y fotógrafos. Este papel ofrece negros densos, reproducción de color natural y excelente detalle.
El acabado extra mate del Hahnemühle Photorag lo convierte en uno de nuestros papeles más populares entre artistas, ilustradores y fotógrafos. Este papel ofrece negros densos, reproducción de color natural y excelente detalle.
Con su suave textura que recuerda a la piel de naranja y su base de un blanco neutro y luminoso, reproduce imágenes en blanco y negro con una naturalidad perfecta. Ofrece una reproducción vibrante de los colores y un detalle minucioso. Es muy apreciado por los fotógrafos.
Es la preferencia de los ilustradores, artistas visuales, pintores, diseñadores gráficos y fotógrafos
Arte fotográfico
Utilizado principalmente por fotógrafos, aunque a veces también por otros artistas visuales que quieren obtener un efecto singular
Paquete de muestras de papel de arte
Nuestro paquete de muestras de ilustración contiene una variedad de bellas imágenes dibujadas y pintadas a mano con una gama de colores y temas representados, mostradas en el papel que creemos que mejor se adapta a los colores, al ambiente y al detalle.
Ofrecemos una selección de marcos prefabricados formato A. Elige entre 2 tipos, premium y básico, ambos disponibles en acabado blanco o negro. Si tu imagen no es de formato A, podemos ajustarla al marco con un paspartú cortado a medida y disponible en varios colores. Luego colocamos la obra de arte en el marco para que esté lista para colgar en la pared de tu cliente.
Más del 20% de los compradores de arte en línea adquieren obras enmarcadas, por lo que si no ofreces esto en tu tienda, tus ventas serán menores. Hay 3 pasos muy simples para elegir el marco y poner a disposición en tu tienda un producto de arte completo y listo para colgar.