Pack de muestraSólo 18€
Pedir uno de nuestros asequibles packs de
muestra es sin duda la mejor forma de conocer
de primera mano las diferencias entre nuestros
papeles artísticos y fotográficos.
Pedir uno de nuestros asequibles packs de
muestra es sin duda la mejor forma de conocer
de primera mano las diferencias entre nuestros
papeles artísticos y fotográficos.
Cada pack contiene la gama completa de 11 papeles profesionales de los que disponemos: 7 Giclée Fine-Art y 4 C-Print fotográficos. Cuando recibas tu pack, verás por ti mismo cómo cada uno de los papeles ha sido meticulosamente escogido por sus propiedades particulares; Revestimiento, textura, reflectividad y el modo en el que representa el color.
Nuestro pack de muestra de ilustración contiene una bella variedad de pinturas y dibujos escogidos específicamente por sus colores, formas y detalles que creemos que representan mejor los papeles disponibles.
18€Ordena ahora
Nuestro pack de muestra de fotografía contiene imágenes que van desde paisajes hasta retratos con diferentes grados de detalle que creemos que reflejan las aptitudes de color, detalle y estilo de los papeles disponibles.
18€Ordena ahora
***