Pack de muestra

Cada pack contiene la gama completa de 11 papeles profesionales de los que disponemos: 7 Giclée Fine-Art y 4 C-Print fotográficos. Cuando recibas tu pack, verás por ti mismo cómo cada uno de los papeles ha sido meticulosamente escogido por sus propiedades particulares; Revestimiento, textura, reflectividad y el modo en el que representa el color.