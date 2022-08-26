¿Cómo vinculo las variantes de mis láminas de edición limitada?

Puedes vincular las variantes de tus láminas de edición limitada. Por ejemplo, puedes tener una variante A4 solo lámina y una variante A4 enmarcada, y decidir que ambas cuenten como la misma tirada de edición.

Cada vez que añades una nueva variante de impresión, le asignamos una letra. Por ejemplo, si tienes 2 variantes, la primera es la A y la segunda la B. Así es como se ve:

Cuando varias variantes comparten la misma letra, significa que la edición está vinculada. Para cambiar la letra asignada a una variante, usa el menú desplegable y selecciona la letra que quieras:

Si estás a mitad de una edición, es decir, ya se han vendido algunas láminas de esa edición, y quieres vincularla con otra variante, la letra que uses para vincularlas determinará qué ajustes adoptan las ediciones combinadas.

Ten en cuenta que, al importar los productos a tu tienda, el inventario se reparte a partes iguales entre las variantes vinculadas. Así, si vinculas 3 variantes de una edición de 100, el inventario de las variantes en Shopify se repartirá en 34, 33 y 33. Si una se agota porque una de las variantes de la edición se compra más a menudo, el inventario se puede ajustar desde Shopify. No se ajusta automáticamente. Si quieres que se ajuste automáticamente, puedes usar esta app. Te lo recomendamos si tienes previsto vender un volumen muy alto en poco tiempo.