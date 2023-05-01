¿Puedo dejar que mis clientes elijan el papel de su lámina?

Tus clientes pueden elegir entre las variantes de producto que pongas a la venta en tu web. Así que, si quieres ofrecer varios papeles por obra, tendrás que crear un producto independiente para cada papel.

Sin embargo, te lo desaconsejamos. Dar demasiadas opciones a tus clientes puede reducir tu tasa de conversión, porque les cuesta elegir una sola opción de una lista larga y acaban abandonando la compra. Además, no todos los tipos de papel funcionan con tu estilo de obra, y es poco probable que el comprador entienda las diferencias, lo que de nuevo frenará las compras.

Como autor de tu obra, en última instancia tú sabes cómo quedará mejor impresa, así que deberías elegir un único papel para ese producto. Habla de las cualidades del papel, como la textura y la reproducción del color, en la descripción del producto, para que el comprador entienda por qué has elegido esa opción.