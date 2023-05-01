¿Tengo que marcar mi pedido como preparado en mi tienda?

Cuando vendes una lámina en tu web, el pedido aparecerá marcado como «no preparado» (unfulfilled) o con un término similar en tu lista de pedidos. Es el estado de pedido predeterminado en la mayoría de las webs de comercio electrónico.

No te preocupes: nosotros recibimos el pedido igualmente y, de hecho, el estado en tu tienda no influye en absoluto en el proceso de gestión.

Cómo gestionas tu lista de pedidos depende de ti. Puedes marcar el pedido como preparado de inmediato (algunas plataformas, como Shopify, permiten automatizarlo), o marcar tus pedidos como preparados cuando te enviemos por correo electrónico el número de seguimiento. Si lo prefieres, incluso puedes dejar el pedido como no preparado. En cualquier caso, nosotros gestionamos el pedido.

Ten en cuenta que, al marcar un pedido como preparado, tu comprador suele recibir un correo electrónico notificándoselo. De nuevo, puedes configurar estos detalles en los ajustes de tu cuenta.