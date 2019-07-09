Paso 1

¿Qué papel escoger? C-Print vs Giclée

Escoger el papel adecuado para tu trabajo es muy importante. Aquí tienes algunos consejos sobre qué papeles funcionan mejor para qué. ¿Quieres ver los papeles en primera persona? Pide uno de nuestros packs de muestra para comprobar su calidad de primera mano.