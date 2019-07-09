¿Qué papel escoger? C-Print vs Giclée
Escoger el papel adecuado para tu trabajo es muy importante. Aquí tienes algunos consejos sobre qué papeles funcionan mejor para qué. ¿Quieres ver los papeles en primera persona? Pide uno de nuestros packs de muestra para comprobar su calidad de primera mano.
Preparación de tu archivo para imprimir
Cerciorarse de que tu archivo está en plena forma es crucial. Asegúrate de comprobar la resolución, tamaño de archivo y dimensiones de tu imagen antes de guardarla.
Hacer un pedido
online
Con nuestra sencilla plataforma online, una vez hayas subido tu archivo puedes almacenarlo en tu creativehub y así tenerlo a mano siempre que quieras imprimirlo de nuevo.
|PIXELS
|MEGAPIXEL
|12 x 10IN
305x254
|14 x 11IN
356x279
|20 x 16IN
508x406
|20 х 24IN
508x610
|30 х 20IN
762x508
|30 х 40IN
762x1016
|60 х 40IN
1524x1016
|1600 x 1200
|2mp
|2048 x 1536
|3mp
|2046 x 1632
|4mp
|2095 x 1944
|5mp
|3008 x 2000
|6mp
|3072 x 2304
|7mp
|3504 x 2336
|8mp
|3488 x 2616
|9mp
|3872 x 2704
|10mp
|4064 x 2704
|11mp
|4330 x 2887
|12.5mp
|4974 x 3318
|16.5mp
|4904 x 3678
|18mp
|5612 x 3742
|21mp
|5488 x 4145
|22mp
|6708 x 4474
|30mp
|Película de 35 mm
|6x6in film
|6x5in film
|5x4in film
|10x8in film
Máxima calidad alcanzable en este medio. Este valor de resolución generará la mayor calidad de imagen posible.
Diferencia mínima respecto a la calidad excepcional, que solo se percibirá en las impresiones de gran tamaño. Este valor de resolución producirá una calidad de imagen magnífica.
Superior a la media pero no al nivel de excelencia. Este valor de resolución producirá impresiones fotográficas muy gratificantes.
Buena resolución que la mayoría de fotógrafos considerarían suficiente calidad de impresión.
Baja resolución resultante en impresiones grandes de baja calidad. Carece de definición y detalle de nivel promedio. Sin embargo, las impresiones pequeñas pueden tener una calidad aceptable.
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