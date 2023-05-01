¿Puedo vender una lámina de edición limitada fuera de mi web?

Si una lámina de edición limitada se vende fuera de tu web, por ejemplo en una venta privada o en persona, tu cuenta de creativehub no recibe ese pedido y, por tanto, la cantidad del producto en creativehub no se actualiza como vendida.

Esto provoca una discrepancia entre la cantidad del producto en tu web y la cantidad en creativehub. Es importante que estas dos cifras estén sincronizadas para que creativehub pueda controlar con precisión las ventas de tus láminas de edición limitada. Para saber más sobre cómo se controlan las ediciones limitadas, lee este artículo.

Tendrás que asegurarte de que la cantidad del producto en tu web esté sincronizada con la cantidad de la edición limitada en creativehub, para que podamos gestionar el número correcto de pedidos. Puedes hacerlo editando manualmente la cantidad en creativehub y volviendo a importar el producto a tu web. Lee este artículo para entender mejor el proceso.

