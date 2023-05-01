¿Dónde veo la lista de productos de mi cuenta de creativehub?

Puedes ver todos tus productos de impresión en «Product List» (lista de productos) de tu cuenta de creativehub. Ten en cuenta que, si no has asignado tamaños y precios al archivo, tus productos no aparecerán en esta lista.

Haz clic en el icono de perfil, arriba a la derecha Selecciona «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) en el menú desplegable Elige «Product List» (lista de productos) en el menú de la izquierda Aquí aparecerán todos tus productos. Desde esta página puedes importarlos a tu web