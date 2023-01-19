¿Puedo excluir países de la gestión de pedidos de dropshipping?

Te damos la opción de excluir zonas de envío de la gestión de pedidos. Cuando la activas, no recibiremos ningún pedido que vendas con destino de envío en esas zonas, de modo que puedes gestionar esas regiones manualmente o excluirlas por completo de tu tienda. Así se activa:

Inicia sesión en tu cuenta de creativehub y ve a «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) Selecciona «Fulfilment settings» (ajustes de gestión de pedidos) en el menú de la izquierda Activa el interruptor «Exclude from fulfilment» (excluir de la gestión de pedidos)